रांची में किराए के कमरे में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
रांची में युवक का शव मिला है. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन कर रही है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. रिपोर्ट-प्रशांत कुमार
Published : November 27, 2026 at 3:04 PM IST
रांची: राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक मकान के कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है. मामले की जानकारी मिलने के बाद डोरंडा थाना की पुलिस और एसएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, डोरंडा थाना क्षेत्र के दर्जी मोहल्ला रोड नंबर-2 स्थित एक मकान में किराए पर कमरा लेकर युवक रहता था. उसी कमरे से युवक का शव मिला है. मृत युवक की पहचान माइकल राज के रूप में की गई है. वह मूल रूप से चतरा का रहने वाला था.
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस
इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल पर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को बुलाया है. एफएसएल टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने के साथ-साथ घटनास्थल की बारीकी से जांच की. उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया.
इस संबंध में डोरंडा थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि दर्जी मोहल्ला स्थित एक घर में एक युवक का शव है. इसके बाद पुलिस की टीम मामले की जांच के लिए पहुंची और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा.
परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
इधर, युवक की मौत की खबर मिलने के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. परिजनों ने घटना को आत्महत्या मानने से इनकार किया है. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि युवक की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है. मृतक के बहनोई मुकेश कुमार का कहना है कि गुरुवार की रात करीब 2:00 बजे उन्हें माइकल के मौत की सूचना मिली थी. जिसके बाद वे भागे-भागे रांची पहुंचे. मुकेश का कहना है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि माइकल आत्महत्या करता. इसलिए जरूरी है कि मामले की अच्छी तरह से जांच की जाए.
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