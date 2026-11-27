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रांची में किराए के कमरे में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

कमरे की जांच करती पुलिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक मकान के कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है. मामले की जानकारी मिलने के बाद डोरंडा थाना की पुलिस और एसएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, डोरंडा थाना क्षेत्र के दर्जी मोहल्ला रोड नंबर-2 स्थित एक मकान में किराए पर कमरा लेकर युवक रहता था. उसी कमरे से युवक का शव मिला है. मृत युवक की पहचान माइकल राज के रूप में की गई है. वह मूल रूप से चतरा का रहने वाला था.

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस