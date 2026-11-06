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रांची के धुर्वा में युवक की हत्या, संत जेवियर स्कूल के पीछे मिला शव

घटनास्थल पर जांच करती एफएसएल और पुलिस की टीम ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ है. युवक की हत्या की गई है. उसके शरीर से कई जगह चोट के निशान मिले हैं. पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

धुर्वा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को डैम साइड स्थित संत जेवियर स्कूल के पीछे युवक का शव बरामद किया गया. उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं. चेहरे पर पत्थर और किसी धारदार हथियार से वार किए जाने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, गले पर रस्सीनुमा निशान भी मिले हैं, जिससे गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है.