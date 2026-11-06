रांची के धुर्वा में युवक की हत्या, संत जेवियर स्कूल के पीछे मिला शव
रांची के धुर्वा से एक युवक का शव बरामद किया गया है. युवक की हत्या की गई है. रिपोर्ट-चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 6, 2026 at 10:41 AM IST
रांची: राजधानी रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ है. युवक की हत्या की गई है. उसके शरीर से कई जगह चोट के निशान मिले हैं. पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
धुर्वा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को डैम साइड स्थित संत जेवियर स्कूल के पीछे युवक का शव बरामद किया गया. उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं. चेहरे पर पत्थर और किसी धारदार हथियार से वार किए जाने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, गले पर रस्सीनुमा निशान भी मिले हैं, जिससे गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका है.
जांच जारी
शव मिलने की सूचना पर धुर्वा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया, जिसने वहां से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल, मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.
पहचान के लिए सभी थानों को शव की तस्वीर भेजी गई है, ताकि उसके बारे में जानकारी मिल सके. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
धुर्वा थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि मृतक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक की गला दबाकर और चेहरे पर वार कर हत्या की गई है.
उन्होंने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. मृतक की पहचान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हत्या से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा.
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