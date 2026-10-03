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सात दिनों से लापता युवक की मिली लाश, अपहरण की दर्ज हुई थी प्राथमिकी

गिरिडीह में सात दिनों से लापता युवक की लाश उसरी नदी में मिली है. परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज किया था.

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घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 4:36 PM IST

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गिरिडीह: शहर से सटे अजीडीह से लापता युवक की लाश उसरी नदी में मिली है. मृतक मुफ्फासिल थाना इलाके के अजीडीह निवासी शुभम कुमार साव था. मृतक की पहचान उनके परिजनों ने की है. बता दें कि 27 सितंबर से शुभम कुमार साव नामक युवक लापता हो गया था. युवक के लापता होने के बाद उसके पिता ने मुफ्फसिल थाना में शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. दूसरी तरफ मामले को लेकर दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा ने भी एसपी से बात की थी और जल्द से जल्द उदभेदन करने को कहा था.

एसआईटी कर रही थी जांच

दूसरी तरफ युवक के लापता होने की शिकायत को गिरिडीह एसपी डॉ बिमल कुमार ने गंभीरता से लेते गए सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया था. जांच दल में एसडीपीओ के अलावा नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, इंस्पेक्टर रतन कुमार सिंह, मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन, अवर निरीक्षक मणिकांत, संजय कुमार, शैलेन्द्र सिन्हा, विवेक माधुरी, सहायक अवर निरीक्षक सुबोध दास के साथ लगभग 50 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था. टेक्निकल टीम भी जांच कर रही थी.

27 सितंबर से शुभम नामक युवक लापता था, जिसे लेकर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज हुई थी. टीम लगातार जांच कर रही थी. इस बीच शनिवार को एक लाश उसरी नदी में मिली है. मृतक की पहचान प्रथम दृष्टया शुभम के तौर पर की गई है:- जीतबाहन उरांव, एसडीपीओ

खोजी कुत्ता का भी लिया गया सहारा

इन सबों के बीच गुमसुदगी के दो दिन बाद युवक की बाइक ताराटांड थाना इलाके के जंगल में उसरी नदी के समीप मिली थी. इसके बाद एसपी के निर्देश पर खोजी कुत्ते को भी लाया गया था. जहां से लापता होने की जानकारी मिली थी. वहां से लेकर जहां बाइक मिली थी उस स्थान तक खोजी कुत्ता को लाया गया. इधर बाइक के उसरी नदी के किनारे मिलने के बाद शनिवार को स्थानीय गोताखोर की मदद ली गई.

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