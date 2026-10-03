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सात दिनों से लापता युवक की मिली लाश, अपहरण की दर्ज हुई थी प्राथमिकी

घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्थानीय ( ईटीवी भारत )

गिरिडीह: शहर से सटे अजीडीह से लापता युवक की लाश उसरी नदी में मिली है. मृतक मुफ्फासिल थाना इलाके के अजीडीह निवासी शुभम कुमार साव था. मृतक की पहचान उनके परिजनों ने की है. बता दें कि 27 सितंबर से शुभम कुमार साव नामक युवक लापता हो गया था. युवक के लापता होने के बाद उसके पिता ने मुफ्फसिल थाना में शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. दूसरी तरफ मामले को लेकर दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा ने भी एसपी से बात की थी और जल्द से जल्द उदभेदन करने को कहा था.