ETV Bharat / state

गढ़वा के रमकंडा-भंडरिया रोड पर युवक का मिला शव, ग्रामीणों का आरोप- बालू लदे ट्रैक्टर ने कुचला

गढ़वा:झारखंड के गढ़वा जिले में रमकंडा-भंडरिया रोड पर सिंजो मोड़ के पास शुक्रवार को युवक का शव मिला है. हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि बालू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की जान गई है. मृत युवक की पहचान भंडरिया थाना क्षेत्र के सिंजो गांव निवासी अमरेश कोरवा के रूप में की गई है. घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है.

घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि कनहर नदी से अवैध रूप से बालू लादकर ट्रैक्टर रमकंडा की ओर जा रहा था. इसी दौरान बिराजपुर के मुड़टांगवा बाजार से पैदल लौट रहे अमरेश कोरवा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. हादसे में अमरेश कोरवा की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया.

आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ रमकंडा-भंडरिया मुख्य मार्ग को सिंजो मोड़ के पास जाम कर दिया. इस दौरान ग्रामीण ट्रैक्टर को पकड़कर घटनास्थल पर लाने और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे.

घटनास्थल पहुंची दो थानों की पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद रमकंडा और भंडरिया थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क से उठाने से रोक दिया. खबर लिखे जाने तक सड़क जाम जारी थी और पुलिस के पदाधिकारी ग्रामीणों को समझाने में जुटे थे.