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झांसी में बिजली के खंभे के पास मिला युवक का शव, तार चोरी के प्रयास में जान गंवाने की आशंका

घटना स्थल से प्लास्टिक की बोरी में विद्युत तार काटने के उपकरण बरामद हुए हैं.

झांसी में मिला युवक का शव
झांसी में मिला युवक का शव (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 9:01 PM IST

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झांसी: जनपद के उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम बंगरा स्थित एक खेत में लगे विद्युत खंभे के पास से एक युवक का शव मिलने से बुधवार को हड़कंप मच गया. सुबह जब ग्रामीणों ने शव को देखा तो घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई.

उल्दन थाना प्रभारी विनय कुमार यादव के अनुसार, मृतक की पहचान हरिशंकर निवासी ग्राम पठाकरका के रूप में हुई है, साथ ही मौके पर पड़ी एक प्लास्टिक की बोरी में विद्युत तार काटने के उपकरण भी बरामद हुए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक तार काटने का प्रयास कर रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आकर खंभे से गिर गया और उसकी मौत हो गई है.

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक के भाई का कहना है कि मुझे नहीं मालूम यह घटना कैसे हुई. मेरा भाई तो ठेला लगाकर बिरयानी बेचने का काम करता है और साथ में दो लोग और काम करते हैं.

उल्दन थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. जांच के उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

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