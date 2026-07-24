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बरेली में सड़क किनारे मिला युवक का शव; पुलिस मामले की जांच में जुटी

बरेली: मीरगंज क्षेत्र में सड़क किनारे खाई में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. युवक एक दिन पहले अपनी ससुराल से घर के लिए निकला था, लेकिन रात तक घर नहीं पहुंचा. अगले दिन स्कूल से लौट रहे बच्चों ने सड़क किनारे उसका शव देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी.



प्रारंभिक जांच में मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है. जानकारी के अनुसार इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गांव मोहनिया हरहरपुर निवासी कन्हई लाल बुधवार को अपनी ससुराल गांव दिनरा आए थे. यहां से वह अपने साले सूरजपाल के साथ गांव अमौर में अपनी पुत्री के रिश्ते की बातचीत के लिए गए थे.



परिजनों का कहना है कि शाम करीब सात बजे कन्हई लाल पैदल घर जाने की बात कहकर ससुराल से निकल गए थे. देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिवार के लोगों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. गुरुवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे जुन्हाई जूनियर हाईस्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे बच्चों की नजर सड़क किनारे खाई में पड़े एक शव पर पड़ी. सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी.



पुलिस ने मौके पर मिले कीपैड मोबाइल फोन के आधार पर मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया. सूचना मिलने पर पहुंचे साले सूरजपाल ने शव की पहचान कन्हई लाल के रूप में की। इसके बाद अन्य परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए.

थानाध्यक्ष शाही देवेंद्र सिंह के अनुसार, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं. वहां बाइक के टूटे हुए फाइबर के टुकड़े और खून के निशान मिले हैं. मृतक के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट भी पाई गई है. शुरुआती अनुमान है कि वह किसी बाइक पर लिफ्ट लेकर जा रहे होंगे और इसी दौरान दुर्घटना का शिकार हुए होंगे. हालांकि मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी.



पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मृतक अपने पीछे पत्नी लीलावती, पुत्र कौशल और पुत्री मीनाक्षी को छोड़ गए हैं. घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है. पुलिस का कहना है कि सड़क दुर्घटना, लापरवाही या अन्य किसी संभावित कारण सहित सभी बिंदुओं पर जांच जारी है.