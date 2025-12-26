ETV Bharat / state

धनबाद में संदिग्ध स्थिति में युवक की मौत, नाले में मिला शव, हत्या की आशंका

धनबाद में युवक का शव मिला है. स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है.

Dead Body Found In Dhanbad
घटनास्थल पर पुलिस और स्थानीय लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 26, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
धनबाद:झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डुमरी दो नंबर में शुक्रवार को नाले से 42 वर्षीय संतोष शर्मा का शव बरामद हुआ है. संतोष स्थानीय डुमरी मोड़ पर एसटीडी बूथ और फोटो फ्रेमिंग की दुकान चलाता था. शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

गुरुवार रात 8 बजे पत्नी से हुई थी बात

मृतक की पत्नी और आसपास के लोगों के मुताबिक संतोष शर्मा ने गुरुवार रात 8 बजे अपनी पत्नी से मोबाइल पर बातचीत की थी.उसने फोन पर कहा था कि खाना तैयार रखना, जल्द ही वापस घर लौट आएगा. पत्नी रात भर इंतजार करती रही, लेकिन वह घर नहीं लौटा.अगले दिन शुक्रवार की सुबह संतोष शर्मा का शव नाले में पड़ा मिला.

स्थानीय महिला का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

स्थानीय लोगों ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के शरीर पर चोट के गंभीर निशान मिलने से परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है. वहीं, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दो स्थानीय युवकों को थाने लाकर पूछताछ कर रही है. स्थानीय महिला रंजू देवी ने कहा कि संतोष शर्मा का व्यवहार काफी अच्छा था. किसी से उसका कोई भी विवाद नहीं था. सुबह नाले में एक शव पड़ा मिला. उन्होंने संतोष शर्मा की हत्या की आशंका जताई है और पुलिस प्रशासन से घटना का जल्द से जल्द उद्भेदन करने की मांग की है.

मामले का जल्द खुलासा होगाः एसडीपीओ

वहीं, इस संबंध में सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है. स्थानीय दो युवकों को संदेह के आधार पर थाना लाया गया है. दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है. एसडीपीओ ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है.

