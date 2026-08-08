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कानपुर देहात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक; ग्रामीणों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, पुलिस ने दर्ज की FIR

कानपुर देहात : जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक युवक को अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर जाकर मिलना भारी पड़ गया. आरोप है कि महिला के घरवालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों की रस्सी से बांधकर लाठी-डंडों से जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पूरा मामला कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है. क्षेत्राधिकारी डेरापुर, धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि 05/06 अगस्त की रात्रि में डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना डेरापुर अंतर्गत एक गांव के घर में एक व्यक्ति घुस गया है, जिसे कुछ लोग मार रहे हैं.

उन्होंने बताया कि उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि एक युवक अपनी विवाहित प्रेमिका से मिलने गया था, जिनके साथ महिला के परिजनों द्वारा मारपीट की गई.

उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया एवं मेडिकल की कार्रवाई की गई. घटना से संबन्धित लोगों से पूछताछ कर अन्य तथ्यों की जानकारी की जा रही है एवं तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.