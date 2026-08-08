ETV Bharat / state

कानपुर देहात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक; ग्रामीणों ने बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, पुलिस ने दर्ज की FIR

क्षेत्राधिकारी धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.

युवक को बंधक बनाकर पीटा
युवक को बंधक बनाकर पीटा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 11:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर देहात : जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक युवक को अपनी शादीशुदा प्रेमिका के घर जाकर मिलना भारी पड़ गया. आरोप है कि महिला के घरवालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों की रस्सी से बांधकर लाठी-डंडों से जमकर पिटाई कर दी. इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पूरा मामला कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है. क्षेत्राधिकारी डेरापुर, धर्मेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि 05/06 अगस्त की रात्रि में डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना डेरापुर अंतर्गत एक गांव के घर में एक व्यक्ति घुस गया है, जिसे कुछ लोग मार रहे हैं.

उन्होंने बताया कि उक्त सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि एक युवक अपनी विवाहित प्रेमिका से मिलने गया था, जिनके साथ महिला के परिजनों द्वारा मारपीट की गई.

उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया एवं मेडिकल की कार्रवाई की गई. घटना से संबन्धित लोगों से पूछताछ कर अन्य तथ्यों की जानकारी की जा रही है एवं तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, बीते शुक्रवार दोपहर युवक महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था. इसी दौरान आस-पास के लोगों को इसकी भनक लग गई. जिसके बाद ग्रामीणों ने बाहर से घर का गेट बंद कर दिया और खेतों में काम करे रहे परिजनों को इसकी जानकारी दी. परिजन जब घर पहुंचे. युवक को घर के अंदर देखकर परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा.

थाना प्रभारी डेरापुर धीरेंद्र ने बताया कि मामला संज्ञान में है. इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. लड़के पक्ष की तरफ से मां की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ नामजद और 5 से 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.


यह भी पढ़ें : चोरी-छिपे मिलना पड़ा भारी; प्रेमी ने भरा प्रेमिका की मांग में सिंदूर, जिगिरिया मंदिर में 100 रुपये के स्टांप पेपर पर हुई शादी

TAGGED:

KANPUR DEHAT POLICE
YOUTH BEATEN UP IN KANPUR DEHAT
KANPUR DEHAT LATEST NEWS
कानपुर देहात में युवक को पीटा
KANPUR DEHAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.