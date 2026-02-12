ETV Bharat / state

गोरखपुर में डीजे के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

हत्या के आरोपी दो युवक और मृतक मुनीब (फाइल फोटो) ( Photo Credit; Gorakhpur Police )

गोरखपुर: जिले के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरिजनपुर में शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. घटना में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, 10 फरवरी को ग्राम हरिजनपुर में एक शादी समारोह था. कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी. इस दौरान एक युवक मुनीब चौहान (19) गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन और स्थानीय लोग उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. घटना की सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिकरीगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त आकाश चौहान और बॉबी चौहान निवासी हरिजनपुर थाना सिकरीगंज को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है और अन्य संभावित आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है. स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, मुनीब सहजनवा थाना क्षेत्र का निवासी था और बारात में आया हुआ था. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. घटना की सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. मृतक की बहन सरोज देवी की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर दिनेश कुमार ने बताया कि प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो. आगरा में हत्या का खुलासा, गहनों के लिए की थी बहन की हत्या