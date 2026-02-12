गोरखपुर में डीजे के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
आगरा में बहन की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, उसके साथी की तलाश में पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:18 AM IST
गोरखपुर: जिले के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम हरिजनपुर में शादी समारोह की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. घटना में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, 10 फरवरी को ग्राम हरिजनपुर में एक शादी समारोह था. कार्यक्रम के दौरान डीजे बजाने को लेकर कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी. इस दौरान एक युवक मुनीब चौहान (19) गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन और स्थानीय लोग उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. घटना की सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना सिकरीगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त आकाश चौहान और बॉबी चौहान निवासी हरिजनपुर थाना सिकरीगंज को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है और अन्य संभावित आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस बल की तैनाती कर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है.
स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक, मुनीब सहजनवा थाना क्षेत्र का निवासी था और बारात में आया हुआ था. युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं. घटना की सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. मृतक की बहन सरोज देवी की तहरीर पर पुलिस ने तीन नामजद समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर दिनेश कुमार ने बताया कि प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो.
आगरा में हत्या का खुलासा, गहनों के लिए की थी बहन की हत्या
आगरा की शाहगंज थाना पुलिस ने बहन की हत्या कर फरार आरोपी भाई को दबोच लिया है. आरोपी ने पूछताछ में लेनदेन में बहन की हत्या करने की बात कबूली है. कहा कि रुपये लेने के बाद भी बहन मेरे सोने और चांदी के गहने नहीं लौटा रही थी. इसलिए, साथी के साथ बहन की हत्या की योजना बनाई. पुलिस ने बताया कि आरोपी के फरार साथी की तलाश जारी है.
बता दें कि, शाहगंज थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर में चार फरवरी 2026 की देर रात 50 वर्षीय अनीता कुशवाह पत्नी श्याम की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की गई है. श्याम ने हरी सिंह उर्फ रवि कुशवाह निवासी कच्ची सराय, गोबर चौकी, ताजगंज पर हत्या का आरोप लगाया था. आरोपी रवि बाइक से दोस्त के साथ आया था. उसने घर में घुसकर हत्या की थी. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके छानबीन की.
शाहगंज थाना प्रभारी निरीक्षक बिरेश पाल सिंह ने बताया कि श्याम की तहरीर पर अनीता की हत्याकांड की जांच शुरू की. हत्या करके फरार हरी सिंह उर्फ रवि कुशवाह की तलाश में दबिश दी. छानबीन में सामने आया कि हरी सिंह 2012 में बाइक लूट में मलपुरा थाना में जेल गया था. जिस पर अनीता ने उसकी करीब चार माह जमानत कराई थी. पुलिस ने छानबीन करके आरोपी रवि कुशवाह को दबोच लिया है. उससे एक तमंचा और कारतूत बरामद हुए हैं. आरोपी ने पूछताछ में हत्या करना कबूल लिया है.
पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त रवि कुशवाह ने बताया कि 2011 में परिवार के बंटवारे में उसके हिस्से में तीन तोला सोना और करीब डेढ किलोग्राम चांदी के गहने मिले थे. उसने गहने अपनी बहन अनीता के पास रख दिए थे. 2012 में जब जेल गया तो चार माह बाद बहन अनीता ने मेरी जमानत कराई थी. अनीता ने कहा था कि सोने और चांदी के गहने 40 हजार रुपये में गिरवी रखकर जमानत कराई है. रुपये देने पर गहने मिल जाएंगे. इस पर जैसे-तैसे करीब 38 हजार रुपये जमा किए और अनीता को दे दिए. उससे कहा कि सोने और चांदी के गहने वापस करे. मगर, बहन गहने नहीं दे रही थी. बार-बार मुझे टरका रही थी.
पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त रवि कुशवाह ने बताया कि दो फरवरी को तारीख थी. जिसके चलते ही दीवानी में गया था. जहां पर अभय उर्फ काके निवासी कमलानगर मिला था. दोनों ने मिलकर बहन की हत्या की योजना बनाई. इसके बाद चार फरवरी की रात बाइक से अभय के साथ अर्जुन नगर गया. जहां पर बहन की हत्या कर फरार हो गया.
यह भी पढ़ें: प्रधान के घर पर बम से हमला, गांव में दहशत का माहौल, सीसीटीवी फुटेज आया सामने