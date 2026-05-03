कानपुर में 16 हजार के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, 30 KM दूर रेलवे ट्रैक पर फेंका शव
400 सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से घटना का खुलासा हुआ. 20 दिन बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : May 3, 2026 at 5:30 PM IST
कानपुर : शिवराजपुर थाना क्षेत्र में 16 हजार रुपये और एक मोबाइल चार्जर के मामूली विवाद में सेल्समैन की हत्या कर दी गई. आरोपियों ने वारदात को छिपाने के लिए शव को घटनास्थल से 30 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ताकि यह एक ट्रेन हादसा लगे. पुलिस ने करीब 20 दिनों की लंबी जांच, 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सर्विलांस की मदद से इस घटना का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
एसीपी सुभाष चंद्र ने बताया, मृतक की पहचान हरदोई निवासी 28 वर्षीय बृजेश कुमार के रूप में हुई, जो गुरुदेव पैलेस के पास एक देसी शराब के ठेके पर काम करता था. 4 अप्रैल को ठेके की गुल्लक से 16 हजार रुपये चोरी हुए थे, जिसका शक बृजेश पर था. पूछताछ के दौरान जब बृजेश ने पैसे छिपाने की बात कबूल की, तो उसके साथी कर्मचारियों रोहित गुप्ता, सचिन राठौर और आशीष राठौर ने डंडों और बेल्ट से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया.
पिटाई के दौरान घायल बृजेश ने पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी, तो आरोपी घबरा गए. पकड़े जाने के डर से उन्होंने बृजेश पर तब तक हमला किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई. हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से तीनों ने शव को मोटरसाइकिल पर लादा और देर रात शिवराजपुर क्षेत्र में ले जाकर पटरी पर फेंक दिया.
7 अप्रैल को रेलवे ट्रैक पर शव मिलने के बाद पुलिस ने शिनाख्त के लिए काफी प्रयास किए. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज की. सर्विलांस और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने ठेके के ही कर्मचारियों को हिरासत में लिया. आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल बाइक, डंडा और बेल्ट भी बरामद कर ली है.
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