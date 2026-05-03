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कानपुर में 16 हजार के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या, 30 KM दूर रेलवे ट्रैक पर फेंका शव

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : शिवराजपुर थाना क्षेत्र में 16 हजार रुपये और एक मोबाइल चार्जर के मामूली विवाद में सेल्समैन की हत्या कर दी गई. आरोपियों ने वारदात को छिपाने के लिए शव को घटनास्थल से 30 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ताकि यह एक ट्रेन हादसा लगे. पुलिस ने करीब 20 दिनों की लंबी जांच, 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और सर्विलांस की मदद से इस घटना का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एसीपी सुभाष चंद्र ने बताया, मृतक की पहचान हरदोई निवासी 28 वर्षीय बृजेश कुमार के रूप में हुई, जो गुरुदेव पैलेस के पास एक देसी शराब के ठेके पर काम करता था. 4 अप्रैल को ठेके की गुल्लक से 16 हजार रुपये चोरी हुए थे, जिसका शक बृजेश पर था. पूछताछ के दौरान जब बृजेश ने पैसे छिपाने की बात कबूल की, तो उसके साथी कर्मचारियों रोहित गुप्ता, सचिन राठौर और आशीष राठौर ने डंडों और बेल्ट से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. 20 दिन बाद पकड़े गए तीन आरोपी. (Video Credit; ETV Bharat)