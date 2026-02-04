ETV Bharat / state

साहिबगंज में जमीन विवाद को लेकर युवक की पीट पीटकर हत्या, दो घंटे तक यातायात रहा प्रभावित

साहिबगंज में जमीन विवाद में एक युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई.

YOUNG MAN BEATEN TO DEATH
युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 4, 2026 at 7:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

साहिबगंज: जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिण सरफराजगंज कटहलबाड़ी भट्ठा गांव में जमीन विवाद में एक 30 वर्षीय युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने उधवा-राधानगर मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

मामले की सूचना मिलते ही राधानगर थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा भीड़ को नियंत्रित करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल भेज दिया. इस दौरान लगभग दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. पुलिस 6 के करीब लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है.

बीच सड़क पर युवक की कर दी हत्या

घटनास्थल पर मौजूद मृतक की भाभी शीला देवी ने बताया कि गांव के ही विफल घोष तथा अन्य चार पांच लोग एकजुट होकर हथियार एवं लाठी लेकर जबरन घर में घुस गए और कार्तिक मंडल को घसीटते हुए घर से बाहर ले आए और बीच सड़क पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी. घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है.

आरोपियों ने पहले जलाए थे घर

पीड़ित महिला के मुताबिक, विगत सात जनवरी की रात यहां कुछ लोगों ने साजिश के तहत घर में आग लगा दी थी. इस दौरान 15 घर जलकर राख हो गए थे. इस दौरान कार्तिक मंडल का घर भी जल गया था. इसके बाद विफल घोष तथा दूसरे लोगों ने कार्तिक मंडल को घर बनाने से भी रोका था. थाने में इसकी शिकायत भी की गयी थी. इधर, कार्तिक मंडल की मौत के बाद उसकी पत्नी का रो रोकर बुरा हाल है.

इस संबंध में मृतक के परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है. कुछ लोगों को चश्मदीदों के बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया है:- अमर कुमार मिंज, थाना प्रभारी, राधानगर

ये भी पढ़ें: पलामू में तिहरे हत्याकांड में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त टांगी बरामद

रांची में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या मामले में कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार

पलामू में दामाद ने ससुराल में मचाया कोहराम, ससुर, पत्नी और साली को चाकू से गोदा

TAGGED:

जमीनी विवाद में युवक की हत्या
YOUNG MAN DEATH IN SAHIBGANJ
YOUNG MAN MURDER FOR LAND DISPUTE
साहिबगंज में युवक की हत्या
YOUNG MAN BEATEN TO DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.