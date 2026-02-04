ETV Bharat / state

साहिबगंज में जमीन विवाद को लेकर युवक की पीट पीटकर हत्या, दो घंटे तक यातायात रहा प्रभावित

युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन ( Etv bharat )

साहिबगंज: जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के दक्षिण सरफराजगंज कटहलबाड़ी भट्ठा गांव में जमीन विवाद में एक 30 वर्षीय युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने उधवा-राधानगर मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया.

मामले की सूचना मिलते ही राधानगर थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा भीड़ को नियंत्रित करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल भेज दिया. इस दौरान लगभग दो घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. पुलिस 6 के करीब लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है.

बीच सड़क पर युवक की कर दी हत्या

घटनास्थल पर मौजूद मृतक की भाभी शीला देवी ने बताया कि गांव के ही विफल घोष तथा अन्य चार पांच लोग एकजुट होकर हथियार एवं लाठी लेकर जबरन घर में घुस गए और कार्तिक मंडल को घसीटते हुए घर से बाहर ले आए और बीच सड़क पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी. घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है.

आरोपियों ने पहले जलाए थे घर