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पटना में युवक की पीट-पीटकर हत्या, घसीटकर प्लेटफॉर्म पर फेका शव

जांच करती पुलिस और FSL की टीम ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद से पूरे इलाके में समनसनी फैली हुई है. अपराधियों ने युवक को लोहे की रॉड से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और उसे छोटकी मसौढ़ी रेलवे हॉल्ट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फेंक कर फरार हो गए.

युवक की पीट-पीटकर हत्या