पटना में युवक की पीट-पीटकर हत्या, घसीटकर प्लेटफॉर्म पर फेका शव
पटना के छोटकी मसौढ़ी रेलवे हॉल्ट के प्लेटफॉर्म पर युवक की लाश मिली है. आशंका है कि उसकी पीट-पीटकर कर हत्या की गई. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : October 21, 2026 at 9:35 AM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद से पूरे इलाके में समनसनी फैली हुई है. अपराधियों ने युवक को लोहे की रॉड से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा और उसे छोटकी मसौढ़ी रेलवे हॉल्ट स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फेंक कर फरार हो गए.
युवक की पीट-पीटकर हत्या
मृत युवक कौन है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है. छोटकी मसौढ़ी हॉल्ट के समीप देवी मंदिर के पास एक युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को घसीटकर रेलवे प्लेटफार्म पर फेंक दिया गया. घटना के बाद पूरे प्लेटफार्म पर खून के धब्बे बिखरे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया है.
स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फेका शव
घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद हुई है. इसके अलावा प्लेटफार्म पर दो आधार कार्ड भी इधर-उधर गिरे हुए मिले हैं. हालांकि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा कर रही है. ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या क्यों और किस वजह से किसने की?
FSL की टीम कर रही छानबीन
सूचना मिलते ही मसौढ़ी थाना पुलिस, जीआरपी पुलिस और नदौल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस हर बिंदु पर मामले की जांच कर रही है.
'हत्या को रेल हादसे में थी बदलने की कोशिश'
स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले युवक को उसके दोस्तों ने बाइक से बुलाया होगा, उसके बाद दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई और फिर उसे दौड़ा-दौड़ाकर मार दिया गया. आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंककर इसे रेल हादसा दिखाने की कोशिश की गई.
पुलिस की जांच जारी
घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और बड़ी संख्या में लोग रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.
''छोटकी मसौढ़ी हॉल्ट के समीप एक युवक की हत्या कर दी गई है, पहचान अभी तक नहीं हुई है, पुलिस छानबीन कर रही है.''- राघव दयाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी
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