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जमशेदपुर में अवैध संबंध के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

जमशेदपुर: परसुडीह थाना इलाके के करनडीह लाइन टोला में मंगलवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब अवैध संबंध के शक में एक युवक की हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 35 साल के मोहन हांसदा के तौर पर हुई है, जो मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला था. वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, मोहन हांसदा की जयराम मुर्मू से दोस्ती थी. वह अक्सर जयराम के घर आता-जाता था. इसी बीच जयराम को अपनी पत्नी और मोहन के बीच अवैध संबध का शक हुआ, जिससे अक्सर घर में झगड़ा होता था. मोहन हांसदा मंगलवार, 9 जून की देर रात जयराम के घर पहुंचा, जहां अवैध संबंध के इसी शक में जयराम, उसकी पत्नी और मोहन के बीच झगड़ा हो गया. गुस्से में आकर जयराम ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया. वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उसी रात दूसरे घर चली गई.

जानकारी देते सब इंस्पेक्टर (Etv Bharat)

इसके बाद घर पर मौजूद मोहन और जयराम के बीच झगड़ा बढ़ गया और गुस्से में जयराम ने घर में रखी भारी स्टील की डेकची से मोहन पर हमला कर दिया. मोहन के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलने पर परसुडीह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मौके से मृतक का मोबाइल फोन, खून से सनी स्टील की डेकची और दूसरे जरूरी साक्ष्य बरामद किए. आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी जयराम को गिरफ्तार कर लिया गया,