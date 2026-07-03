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लव मैरिज कर ससुराल आये युवक की पीट-पीट कर हत्या, एनकाउंटर के बाद आरोपी साला गिरफ्तार

दूसरे समुदाय की लड़की से शादी के बाद ससुराल पहुंचे युवक की साले ने पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट

ससुराल आये युवक की पीट-पीट कर हत्या
ससुराल आये युवक की पीट-पीट कर हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 5:57 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में दूसरे समुदाय की लड़की से शादी करने के बाद, प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी की लड़की के घर वालों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने एक मुठभेड़ में आरोपी का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया.

नगर एसएसपी रविशंकर प्रसाद (Photo Credit; ETV Bharat)

नगर एसएसपी रविशंकर प्रसाद के अनुसार, आगरा निवासी देवेश उर्फ दाऊजी शर्मा ने बीते दिनों फिरोजाबाद थाना क्षेत्र के छपरिया निवासी एक मुस्लिम लड़की से लव मैरिज की थी. गुरुवार को देवेश पहली बार अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया था. इस दौरान लड़की के भाई समीर उर्फ अत्तू ने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर देवेश को जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गयी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की. मृतक देवेश के चाचा की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी. इसके बाद पुलिस अधीक्षक शहर रविशंकर प्रसाद ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की, जो छापेमारी कर रही है.

रविशंकर प्रसाद के अनुसार, तीन जुलाई की सुबह पुलिस उन्हें जानकारी मिली कि आरोपी समीर हस्मत नगर के पास एक गड्ढे में छिपा है. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था मे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस के अलावा अन्य सामानें बरामद हुई हैं.

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