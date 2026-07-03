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लव मैरिज कर ससुराल आये युवक की पीट-पीट कर हत्या, एनकाउंटर के बाद आरोपी साला गिरफ्तार

ससुराल आये युवक की पीट-पीट कर हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )