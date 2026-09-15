ससुराल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने किया चक्काजाम, पत्नी समेत 4 पर हत्या का केस
पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:49 PM IST
हरदोई : कासिमपुर थाना क्षेत्र के रामपुर भटौली गांव में ससुराल आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना से आक्रोशित परिजनों ने ससुराल वालों पर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया. इसके बाद उन्होंने संडीला-बांगरमऊ मार्ग पर शव रखकर करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.
प्रदर्शन और जाम की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने पीड़ित परिजनों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और यातायात बहाल कराया. पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और नामजद आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
सीओ श्लोक गौतम ने बताया कि गुलाबी खेड़ा गांव निवासी रामदीन (36 वर्ष) पुत्र टीकाराम अपनी पत्नी आशा के साथ रामपुर भटौली स्थित अपनी ससुराल निवेरी भटौली गया था. मृतक के भाई का आरोप है कि रात में रामदीन की पत्नी आशा, उसकी बहन कुसमा, बिटान और लल्लू ने रामदीन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौत हो गई. घटना से आक्रोशित परिजनों ने संडीला-बांगरमऊ मुख्य मार्ग पर शव रखकर यातायात ठप कर दिया.
सूचना मिलने ही मौके परल पहुंची पुलिस ने परिजनों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. फिलहाल पुलिस मामले में साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.
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