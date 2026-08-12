उन्नाव में हाथ-पैर बांध कर युवक की पिटाई, पिता के तलाशने पर बेटा बंधा मिला
युवक मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 4:14 PM IST
उन्नाव: जनपद में एक युवक को घर बुलाकर हाथ-पैर बांधकर पीटने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पड़ोसी ने बुधवार को युवक सुमित किशोर वर्मा को अपने घर बुलाकर बंधक बना लिया, फिर लाठी-डंडों से उसकी पिटाई की. घटना का वीडियों सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें युवक के हाथ-पैर बंधे दिखाई दे रहे हैं.
सीओ सदर विनी सिंह के अनुसार, पीड़ित की पहचान सुमित किशोर वर्मा के रूप में हुई है. सुमित का आरोप है कि वह कप्तान साहब के हाते में रहता है. बीती रात उसके पड़ोस में रहने वाले आनंद तिवारी ने उसे अपने घर बुलाया, सुमित के घर पहुंचते ही उसे बंधक बना लिया.
इसके बाद उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई. उसके हाथ-पैर बांध दिए गए और काफी देर तक उसे बंधक बनाकर रखा गया. इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
वीडियो वायरल होने के बाद गंगाघाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बंधक से मुक्त कराया. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल शुरू कर दी.
ये भी पढ़ें: आगरा में दो सिपाहियों ने होटल संचालक को पीटा, Video Viral होने पर पुलिस कमिश्नर ने किया सस्पेंड