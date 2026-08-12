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उन्नाव में हाथ-पैर बांध कर युवक की पिटाई, पिता के तलाशने पर बेटा बंधा मिला

युवक मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है.

उन्नाव में हाथ-पैर बांध कर युवक की पिटाई
उन्नाव में हाथ-पैर बांध कर युवक की पिटाई (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 4:14 PM IST

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उन्नाव: जनपद में एक युवक को घर बुलाकर हाथ-पैर बांधकर पीटने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पड़ोसी ने बुधवार को युवक सुमित किशोर वर्मा को अपने घर बुलाकर बंधक बना लिया, फिर लाठी-डंडों से उसकी पिटाई की. घटना का वीडियों सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें युवक के हाथ-पैर बंधे दिखाई दे रहे हैं.


सीओ सदर विनी सिंह के अनुसार, पीड़ित की पहचान सुमित किशोर वर्मा के रूप में हुई है. सुमित का आरोप है कि वह कप्तान साहब के हाते में रहता है. बीती रात उसके पड़ोस में रहने वाले आनंद तिवारी ने उसे अपने घर बुलाया, सुमित के घर पहुंचते ही उसे बंधक बना लिया.

सीओ सदर विनी सिंह (VIDEO Credit : ETV Bharat)

इसके बाद उसके साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई. उसके हाथ-पैर बांध दिए गए और काफी देर तक उसे बंधक बनाकर रखा गया. इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद गंगाघाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बंधक से मुक्त कराया. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल शुरू कर दी.

हाथ पैर बांधकर पीटने के मामले में मुकदमा दर्ज
हाथ पैर बांधकर पीटने के मामले में मुकदमा दर्ज (Photo Credit : ETV Bharat)
सीओ सदर विनी सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर युवक को बंधक बनाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की, युवक के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है.हालांकि, युवक को बंधक बनाने और उसके साथ मारपीट किए जाने के आरोपियों के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है. पुलिस वायरल वीडियो के साथ-साथ पीड़ित के बयान और मौके से मिले तथ्यों को भी जांच में शामिल कर रही है.पुलिस के अनुसार सुमित किशोर वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक को किस वजह से बंधक बनाया गया था, उसके साथ कितनी देर तक मारपीट हुई और घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे.

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