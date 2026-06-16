ETV Bharat / state

गाजियाबाद में शादी का रिश्ता टूटने पर युवक ने घर में घुसकर दो सगी बहनों को मारी गोली, हालत गंभीर

मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनें अपने परिवार के साथ खोड़ा के आदर्श नगर इलाके में रहती हैं. दो साल पहले एक बहन का रिश्ता गाजियाबाद के बारादरी इलाके के रहने वाले युवक के साथ हुआ था. युवक गलत आदतों में पड़ गया, जिसके चलते लड़की के परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ दिया. इसी बात से युवक नाराज था.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर स्थित वाल्मीकि चौक इलाके में मंगलवार शाम को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां रिश्ता टूटने से नाराज युवक ने घर में घुसकर दो सगी बहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. घटना में दोनों बहने गंभीर रूप से घायल हो गई. दोनों बहनों को इलाज के लिए दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम में लगातार दबिश दे रही हैं.

पड़ोसी के मुताबिक, दोनों बहनों को गोली लगी है. दोनों आपस में बहने हैं. दो वर्ष पूर्व लड़की का जॉन नामक युवक से रिश्ता तय हुआ था. युवक गलत प्रवृत्ति का था जिसके चलते लड़की के घर वालों ने रिश्ता तोड़ दिया. लड़का आज लड़की के घर आया. खिड़की के रास्ते घर में घुसा और फायरिंग की जिसमें दोनों बहनों को गोली लगी है. फिलहाल दोनों बहनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

डीसीपी ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल के मुताबिक, कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र के आदर्श नगर में पुलिस को लगभग शाम 04.30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती को गोली मार दी गई है. युवती को बचाने के क्रम में युवती की बहन को भी गोली लगी है. पुलिस द्वारा तत्काल दोनों युवतियों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहां पर स्थित सामान्य बनी हुई है. प्रारम्भिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि युवक और युवती पहले से परचित थे और एक वर्ष पूर्व इनका विवाह तय हुआ था. लेकिन किसी कारण से इनका विवाह टूट गया था और इसी क्रम में इस घटनाक्रम को देखा जा सकता है.

धवल जायसवाल ने आगे बताया, प्रकरण में सभी पक्षों की गंभीरता से जांच की जा रही है. उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है. परिजनों से तहरीर लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और युवक की गिरफ्तारी के लिए टीमों को गठित किया गया है. लगातार दबिश दी जा रही है, प्रकरण में विधिक जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: