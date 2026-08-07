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पत्नी के काले रंग पर थी आपत्ति, कुरुक्षेत्र में पति ने उठाया खौफनाक कदम

कुरुक्षेत्रः जिले के गांव अमीन से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है. आरोप है कि पति अपनी पत्नी को उसके सांवले रंग को लेकर प्रताड़ित करता था. इसी बीच विवाद के बाद पति ने कथित रूप से ससुराल में खुदकुशी का प्रयास किया. युवक के ससुर ने तुरंत डायल 112 को दामाद के द्वारा विवाद और खुदकुशी की धमकी की जानकारी दी. मौके पर पहुंची डायल 112 ने देखा कि युवक के मुंह से झाग निकल रहा है.

डायल 112 की गाड़ी से पुलिस ने अस्पताल पहुंचायाः डायल 112 ने बिना देर किए युवक को पुलिस गाड़ी से गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है. डायल 112 की टीम ने मामले की सूचना केयूके थाने की पुलिस को दे दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.