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पत्नी के काले रंग पर थी आपत्ति, कुरुक्षेत्र में पति ने उठाया खौफनाक कदम

2 साल पहले शादी कर चुका युवक जो एक बच्चे का पिता है. पत्नी के काले रंग को लेकर ससुराल में खुदकुशी का प्रयास किया.

SUICIDE IN KURUKSHETRA
कुरुक्षेत्र में ससुराल में युवक ने खुदकुशी का किया प्रयास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 7, 2026 at 5:41 PM IST

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कुरुक्षेत्रः जिले के गांव अमीन से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है. आरोप है कि पति अपनी पत्नी को उसके सांवले रंग को लेकर प्रताड़ित करता था. इसी बीच विवाद के बाद पति ने कथित रूप से ससुराल में खुदकुशी का प्रयास किया. युवक के ससुर ने तुरंत डायल 112 को दामाद के द्वारा विवाद और खुदकुशी की धमकी की जानकारी दी. मौके पर पहुंची डायल 112 ने देखा कि युवक के मुंह से झाग निकल रहा है.

डायल 112 की गाड़ी से पुलिस ने अस्पताल पहुंचायाः डायल 112 ने बिना देर किए युवक को पुलिस गाड़ी से गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है. डायल 112 की टीम ने मामले की सूचना केयूके थाने की पुलिस को दे दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पत्नी के रंग को लेकर विवाद में पति ने ससुराल में खुदकुशी का प्रयास किया (ETV Bharat)

क्या बोले पुलिस अधिकारीः डायल 112 के पुलिस अधिकारी भगता सिंह ने कहा कि "प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है. पीड़ित के ससुर ने बताया कि उसकी बेटी की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी और उनका एक बेटा भी है. दामाद उसकी बेटी को उसके सांवले रंग को लेकर लगातार ताने देता था और प्रताड़ित करता था. वह रिश्ता तोड़ना चाहता था. इसी विवाद के बीच यह घटना हुई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है."

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कुरुक्षेत्र में खुदकुशी
पारिवारिक विवाद को लेकर खुदकुशी
SUICIDE DUE TO FAMILY DISPUTE
पत्नी के काले रंग को लेकर विवाद
SUICIDE IN KURUKSHETRA

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