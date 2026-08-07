पत्नी के काले रंग पर थी आपत्ति, कुरुक्षेत्र में पति ने उठाया खौफनाक कदम
2 साल पहले शादी कर चुका युवक जो एक बच्चे का पिता है. पत्नी के काले रंग को लेकर ससुराल में खुदकुशी का प्रयास किया.
Published : August 7, 2026 at 5:41 PM IST
कुरुक्षेत्रः जिले के गांव अमीन से एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है. आरोप है कि पति अपनी पत्नी को उसके सांवले रंग को लेकर प्रताड़ित करता था. इसी बीच विवाद के बाद पति ने कथित रूप से ससुराल में खुदकुशी का प्रयास किया. युवक के ससुर ने तुरंत डायल 112 को दामाद के द्वारा विवाद और खुदकुशी की धमकी की जानकारी दी. मौके पर पहुंची डायल 112 ने देखा कि युवक के मुंह से झाग निकल रहा है.
डायल 112 की गाड़ी से पुलिस ने अस्पताल पहुंचायाः डायल 112 ने बिना देर किए युवक को पुलिस गाड़ी से गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है. डायल 112 की टीम ने मामले की सूचना केयूके थाने की पुलिस को दे दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
क्या बोले पुलिस अधिकारीः डायल 112 के पुलिस अधिकारी भगता सिंह ने कहा कि "प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है. पीड़ित के ससुर ने बताया कि उसकी बेटी की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी और उनका एक बेटा भी है. दामाद उसकी बेटी को उसके सांवले रंग को लेकर लगातार ताने देता था और प्रताड़ित करता था. वह रिश्ता तोड़ना चाहता था. इसी विवाद के बीच यह घटना हुई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है."