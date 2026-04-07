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बागपत में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास; दुकान खाली कराने पहुंची टीम, तहसीलदार बोले- "कोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई"

बागपत : जिले के वंदना चौक चौराहे पर मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक दुकान खाली कराने पहुंची प्रशासनिक टीम के सामने किरायेदार के बेटे ने आत्मदाह का प्रयास किया. मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत ही किरायेदार के बेटे को पकड़ लिया. जिससे बड़ी अनहोनी टल गई.

मामला शहर के वंदना चौक चौराहे पर स्थित दुकानों का बताया जा रहा है. प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, दुकान को खाली कराने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किया गया था. इसी क्रम में मंगलवार को तहसील प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. जैसे ही टीम ने दुकान खाली कराने की कार्रवाई शुरू की, माहौल तनावपूर्ण हो गया.

किराएदार पक्ष का आरोप है कि नोटिस की अवधि पूरी होने से पहले ही जबरन कार्रवाई की जा रही थी. इसी बात को लेकर किरायेदार के बेटे ने अचानक अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया. इस दौरान मौके पर मौजूद तहसीलदार और तीन पुलिसकर्मियों पर ज्वलनशील पदार्थ जा गिरा, जिससे वहां हड़कंप मच गया.