तुम किसी और को चाहोगी,तो मुश्किल होगी, सिरफिरे का युवती के चेहरे पर ब्लेड से हमला
कानपुर के नजीराबाद थाना पुलिस टीम ने आरोपी को किया अरेस्ट, बुधवार देर रात एक युवती पर किया था हमला
कानपुर: अगर तुम मेरी न हुई तो किसी की नहीं होगी...ये कहते हुए एक सिरफिरे आशिक ने बुधवार देर रात एक युवती के चेहरे पर धारदार ब्लेड से कई वार कर दिए. जिससे लहुलुहान होकर युवती गिर पड़ी. युवती की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो सिरफिरे को पकड़ लिया और जमकर पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया. युवती की शादी तय हो जाने से आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है.
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि नजीराबाद थाना पुलिस टीम को बुधवार देर रात सूचना मिली थी कि जवाहर नगर में एक सिरफिरे युवक ने युवती पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया. पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर युवती को इलाज के लिए भेजा और आरोपी को अरेस्ट किया गया. युवक की जेब से एक ब्लेड भी बरामद हुआ है. आरोपी युवक का नाम गोलू है, जोकि काकादेव का रहने वाला है.
थाना नजीराबाद क्षेत्रान्तर्गत एक युवक द्वारा युवती पर हमला किये जाने से चेहरे व हाथ पर गम्भीर चोटें आने की सूचना पर त्वरित गम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना को गम्भीरता से लेते हुए आरोपी पर कठोरतम कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में… pic.twitter.com/nIuHGNJXUH— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) January 29, 2026
आरोपी युवक ने बताया, वह पिछले कई माह से युवती के संपर्क में था और उससे शादी करना चाहता था. जैसे ही उसे जानकारी मिली युवती की शादी कहीं और तय कर दी गई है तो उसने मिलने के बहाने बुलाया और उसपर हमला कर दिया. डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि युवक को जेल भेज दिया गया है.
युवती ने पुलिस को बताया कि गोलू उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था. उसने जब गोलू को शादी की जानकारी दी तब उसने कहा था- अगर तुम मेरी न हुई तो किसी की न होने दूंगा... युवती ने कहा, उसे डर था कि युवक उसे जान से मार सकता है. ये बात परिजनों को भी बता दी थी.
