दुर्ग चाइल्ड हेल्पलाइन में युवक की दबंगई, महिला से मारपीट का वीडियो CCTV में कैद, FIR दर्ज
दुर्ग में एक युवक ने चाइल्ड हेल्पलाइन दफ्तर में घुसकर महिला कर्मचारी से मारपीट की है.जिसकी शिकायत पुलिस ने दर्ज की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 5:03 PM IST
दुर्ग : बच्चों की सुरक्षा के लिए बने चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय में एक महिला के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है.सोशल मीडिया में इंफ्लूएंसर पर मारपीट का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि पद्मनाभपुर में स्थित दफ्तर में जाकर महिला के साथ मारपीट की गई है.इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है,जिसमें एक युवक महिला को ऑफिस के बाहर लाकर लात घूंसों से पिटाई कर रहा है.फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है,
कब की है घटना ?
मामला 7 अक्टूबर का है.हेल्पलाइन की टीम ने नेहरू नगर चौक पर कारों के शीशे साफ कर रही 14-15 वर्षीय किशोरी को संरक्षण में लिया था. इसके बाद बच्ची की मां को समझाइश के लिए कार्यालय बुलाया गया. आरोप है कि बच्ची के स्कूल न जाने को लेकर बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया. इसी दौरान यूट्यूबर ने आपा खोते हुए महिला को थप्पड़ मारे और लात चलाई. इतना ही नहीं, उसने महिला को गांजा रखकर झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी.फुटेज वायरल होते ही हेल्पलाइन प्रबंधन हरकत में आया और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय में एक व्यक्ति ने कार्यालय में घुसकर अधिकारियों के साथ मारपीट की थी. कार्यालय में उपस्थित एक महिला के साथ भी मारपीट की गई है. पदमनाभपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है- शोभराज अग्रवाल,एएसपी
वहीं इस पूरे मामले में प्रबंधन का कहना है कि सरकारी संरक्षण केंद्र के भीतर इस तरह की हरकत बेहद गंभीर है.फिलहाल पद्मनाभपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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