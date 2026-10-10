ETV Bharat / state

दुर्ग चाइल्ड हेल्पलाइन में युवक की दबंगई, महिला से मारपीट का वीडियो CCTV में कैद, FIR दर्ज

दुर्ग चाइल्ड हेल्पलाइन में युवक की दबंगई ( Etv Bharat )

दुर्ग : बच्चों की सुरक्षा के लिए बने चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय में एक महिला के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है.सोशल मीडिया में इंफ्लूएंसर पर मारपीट का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि पद्मनाभपुर में स्थित दफ्तर में जाकर महिला के साथ मारपीट की गई है.इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है,जिसमें एक युवक महिला को ऑफिस के बाहर लाकर लात घूंसों से पिटाई कर रहा है.फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है,

कब की है घटना ?