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गुरुग्राम में युवक से मारपीट, पेट्रोल पंप पर लाठी-डंडों से पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात

गुरुग्राम में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है. बसई रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवक को लाठी-डंडों से पीटा गया.

young man Assault in Gurugram
young man Assault in Gurugram (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 12, 2026 at 8:02 PM IST

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गुरुग्राम: बसई रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. घटना गुरुवार रात करीब 11 बजे न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गुरुग्राम में युवक से मारपीट: जानकारी के अनुसार, तीन बाइक सवार युवक पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा रहे थे. इसी दौरान लाठी-डंडों से लैस होकर पहुंचे कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया और अचानक मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों को देखकर दो युवक किसी तरह मौके से बाइक पर सवार होकर भागने में सफल हो गए, जबकि एक युवक आरोपियों के हत्थे चढ़ गया. इसके बाद हमलावरों ने युवक को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से जमकर पीटा.

गुरुग्राम में युवक से मारपीट, पेट्रोल पंप पर लाठी-डंडों से पीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद वारदात: वीडियो में युवक के साथ की गई बेरहमी साफ दिखाई दे रही है. घटना के दौरान पेट्रोल पंप पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मौजूद लोग भी हमलावरों के डर से बीच-बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा सके.

घटना के बाद से आरोपी फरार: घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहर की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. वहीं, मामले की सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस PRO संदीप की माने तो पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई है.

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