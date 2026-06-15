ETV Bharat / state

फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर डीसी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी जॉइन करने पहुंचा युवक, जानें आगे क्या हुआ

जामताड़ा: क्लर्क के पद पर ड्यूटी जॉइन करने के लिए जामताड़ा जिला समाहरणालय पहुंचे एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. युवक के साथ उसका ससुर भी था. उसे भी हिरासत में लिया गया. मामला फर्जी नियुक्ति पत्र का है. युवक जो नियुक्ति पत्र लेकर ड्यूटी जॉइन करने पहुंचा था, वह फर्जी था. अधिकारियों को जब शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई. फिलहाल, पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.

सोमवार को गिरिडीह जिले के देवड़ी गांव का रहने वाला रजाक अंसारी नाम का एक युवक अपने ससुर के साथ क्लर्क के पद पर जॉइन करने के लिए जामताड़ा जिला समाहरणालय पहुंचा. जब वह डीसी ऑफिस पहुंचा, तो डीसी को उसका नियुक्ति पत्र देखकर संदेह हुआ. जिसके बाद अधिकारियों ने उसकी जांच की.

जानकारी देते डीसी (Etv Bharat)

जांच में पता चला कि नियुक्ति पत्र पर जामताड़ा उपायुक्त के हस्ताक्षर और मुहर फर्जी थे और दस्तावेज में भी कई गड़बड़ियां पाई गईं. शक की पुष्टि होने पर पुलिस को सूचना दी गई और दामाद-ससुर दोनों को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है ताकि उन लोगों और गिरोह के सदस्यों का पता लगाया जा सके जो फर्जी नियुक्ति पत्र बनाने और नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने में शामिल हैं.