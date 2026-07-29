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बहरोड़ में विवाहिता की हत्या का खुलासा: शक के चलते पति ने पत्नी का गला घोंटा, खुद पुलिस को दी थी सूचना

बहरोड़: कस्बे में पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी धर्मेंद्र सोनी ने अपनी पत्नी दीपिका वर्मा पर शक के चलते शराब पीकर दो दिनों तक मारपीट की और फिर 27 जुलाई को गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी स्वयं शव के पास बैठा रहा और उसने ही पुलिस को फोन कर सूचना दी. मृतका के पिता ने बताया कि हत्या से पहले उनकी बेटी ने फोन कर कहा था कि पति कोरे कागज पर कुछ लिखवा रहा है. पुलिस ने आरोपी को दो दिन की रिमांड पर लिया है और मामले के अन्य पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.

बहरोड़ के डीएसपी सचिन शर्मा ने बताया कि 27 जुलाई को शिक्षक कॉलोनी में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसका पति शव के पास बैठा था. मृतका के पिता उत्तर प्रदेश के सोनभद्र निवासीबद्रीनाथ वर्मा ने बहरोड़ कोतवाली में मामला दर्ज कराया कि उनकी पुत्री दीपिका वर्मा की शादी 2019 में धर्मेंद्र सोनी के साथ हुई थी. 26 जुलाई को रात 10 बजे दीपिका ने फोन पर बताया कि धर्मेंद्र ने शराब पीकर उसके साथ मारपीट की है. पिता ने धर्मेंद्र से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया. अगले दिन 27 जुलाई को सुबह दीपिका ने फोन कर बताया कि धर्मेंद्र कोरे कागज पर कुछ लिखवा रहा है. पिता ने दीपिका को कुछ भी न लिखने की सलाह दी, लेकिन कुछ देर बाद धर्मेंद्र ने उसकी हत्या कर दी.

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