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बलरामपुर में युवक को खंभे में बांधकर पीटा, मौत; SC/ST एक्ट में FIR दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )