बलरामपुर में युवक को खंभे में बांधकर पीटा, मौत; SC/ST एक्ट में FIR दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली गेसड़ी क्षेत्र में युवक का शव मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 5:06 PM IST
बलरामपुर : जिले के गेसड़ी कोतवाली क्षेत्र में हैरान करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि चोरी के शक में एक युवक की खम्भे में बांधकर पिटाई करने पर उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर गुरुवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया है.
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली गेसड़ी क्षेत्र में राम स्नेही (38) नाम के युवक का शव मिला था. उन्होंने बताया कि अस्पताल भिजवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया. इसके बाद उसका पंचायतनामा पुलिस द्वारा कराया गया.
उन्होंने बताया कि इसी संदर्भ में पुलिस को एक वीडियो प्राप्त हुआ है. राम स्नेही के परिजनों की ओर से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि उनके भाई को पीटा गया है. उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रहा है कि राम स्नेही को बांधकर पीटा जा रहा है.
उन्होंने बताया कि मृतक थाने का हिस्ट्रीशीटर था, उसे बांधकर पीटा जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उनके परिवार की ओर से दी गई तहरीर पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया. उन्होंने बताया कि विवेचना के क्रम में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
उन्होंने बताया कि एक का नाम अकबर अली है और दूसरा बाल अपचारी है. उन्होंने बताया कि यह दोनों वीडियो में युवक को पीटते हुए दिख रहे थे. पूछताछ में तथ्य निकलकर आया है कि मृतक इनके घर में चोरी करने के लिए घुसा था, तब इन्होंने उसे पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद इसे पीट रहे थे.
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