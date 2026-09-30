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पहचान छिपाकर युवती से की दोस्ती, शारीरिक संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन और शादी का बनाया दवाब, आरोपी अरेस्ट

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

खटीमा: उत्तराखंड के चंपावत जिले में पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती करने और इसके बाद शारीरिक संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन व शादी के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है. ऐसा नहीं करने पर आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि वो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. पीड़िता ने आखिर में परेशान होकर पुलिस से मामले की शिकायत की. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 22 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.