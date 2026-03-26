घर में जिंदा मिला पिता, सरकारी फाइल में 'मौत'.. बिहार में हैरान करने वाला मामला
दरभंगा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां बेटे ने जीवित पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया था.
Published : March 26, 2026 at 2:41 PM IST
दरभंगा: जिंदा पिता को सरकारी फाइल में मरा हुआ दिखाने की बेटे की चालाकी पकड़ी गई है. जिले के कुशेश्वरस्थान प्रखंड के रामबाड़ी गांव से ये अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहा जीवित पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बेटे ने जिलाधिकारी कौशल कुमार के जनता दरबार में आवेदन दिया था लेकिन जांच में पिता जीवित पाया गया.
मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर गड़बड़झाला: दरअसल रामबाड़ी गांव के विनोद चौपाल के बेटे रविंद्र चौपाल ने दरभंगा के डीएम कौशल कुमार के जनता दरबार में आवेदन देकर पिता विनोद चौपाल के मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर आवेदन दिया. मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने पर उसने दोबारा 23 मार्च को जनता दरबार में गुहार लगाई.
इसके बाद डीएम कार्यालय की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया. इस मामले के सत्यापन के लिए पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी और पंचायत सचिव जवाहर कुमार ने जांच में आवेदक के दावे को फर्जी करार दिया.
घर में जिंदा मिला शख्स: इस मामले को लेकर बीडीओ ललन कुमार चौधरी ने बताया कि जांच के लिए वह कुशेश्वरस्थान प्रखंड के रामबाड़ी गांव गए थे. उनके साथ पंचायत सचिव जवाहर कुमार भी थे. मौके पर सत्यापन के दौरान आवेदक के पिता विनोद चौपाल अपनी पत्नी के साथ जीवित मिले.
मामले की जांच के आदेश: प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आवेदक ने किस कारण से यह आवेदन किया, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि पूरी जांच रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजी जाएगी. वहीं उन्होंने पंचायत सचिव और डेटा ऑपरेटर को निर्देश दिया है कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े सभी लंबित मामलों का 15 दिनों के भीतर भौतिक सत्यापन कर निष्पादन किया जाए.
"जांच के लिए मेरे साथ पंचायत सचिव जवाहर कुमार मौके पर सत्यापन के लिए पहुंचे, जहां आवेदक द्वारा मृत बताए गए व्यक्ति विनोद चौपाल अपनी पत्नी के साथ जीवित मिले. हमलोग पता लगा रहे हैं कि किस मंशा से आवदेक ने अपने जीवित पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया था."- ललन कुमार चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान
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