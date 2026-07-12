गढ़वा में युवक के साथ मारपीट, MLA के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा पीड़ित युवक
गढ़वा में दिनदहाड़े मारपीट मामले में युवक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.
Published : July 12, 2026 at 5:51 PM IST
गढ़वा: जिले में भू-माफियाओं की दबंगई का एक मामला सामने आया है. यहां कुछ लोगों ने मिलकर बीच सड़क पर एक युवक के साथ मारपीट कर दी. मामला सदर थाना क्षेत्र के चेतना गांव के पास का है. दरअसल, रुपम चंद्रवंशी नाम का एक युवक घर से काम करने के लिए निकला था लेकिन पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोग दो मोटरसाइकिल से पहुंचे और युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जब तक लड़का कुछ समझ पाता तब तक मारपीट करने वाले लोग मौके के फरार हो गए.
एसपी कार्यालय पहुंचा पीड़ित युवक
घटना के बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी स्थानीय विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को दी. जिसके बाद विधायक पीड़ित को लेकर सीधे एसपी कार्यालय पहुंचे और मामले की शिकायत करके जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग पुलिस से की.
मारपीट करने वालों से मेरा कोई विवाद नही: पीड़ित
इधर, मारपीट में घायल युवक ने बताया कि शाहरुख नाम का 'गुंडा' है, उसके लड़कों ने मेरे साथ मारपीट की है जबकि पहले से मेरा कोई विवाद नहीं है. पीड़ित ने बताया कि मेरी जमीन में मिट्टी के लिए खनन किया जा रहा था, जिसे लेकर हमने मना किया था, बस इसी वजह से मेरे साथ मारपीट हुई है.
विधायक ने सरकार पर लगाया अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप
वहीं विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा झामुमो सरकार का हाल भी 'ममता बनर्जी सरकार' की तरह हो जाएगा. इस सरकार की अकाल मृत्यु तय है. उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपराधियों को संरक्षण देती है. उन्होंने आगे कहा कि शाहरुख नाम के एक 'अपराधी' द्वारा अति पिछड़े समाज के एक युवक के साथ मारपीट हुई है लेकिन चंद्रवंशी समाज के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं.
गढ़वा एसपी आशुतोष कुमार ने बताया कि पिटाई का मामला मेरे संज्ञान में आया है, उस पिटाई मामले में चोट के निशान को देखते हुए एफआईआर करने का आदेश दे दिया है.
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