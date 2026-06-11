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कुत्ते को लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, जानें पूरा मामला

मिर्जापुर: जनपद के देहात कोतवाली के एक गांव में पड़ोसी युवक ने लाइसेंसी बंदूक से पालतू कुत्ते के पैर में गोली मार दी. इससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया. दरअसल, कुछ दिन पहले कुत्ते ने युवक को काट लिया था. इसी बात से युवक नाराज़ था. फिलहाल कुत्ते के मालिक ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस मौके पर पहुंच कर आरोपी युवक गिरफ्तार कर ले गई.

जानकारी के अनुसार, देहात कोतवाली के कोल्हड़ गांव के रहने वाले अजय कुमार ने कुत्ता पाल रखा है. मंगलवार देर रात जब वह अपने कुत्ते को लेकर टहलाने निकला था, तो इस दौरान पड़ोसी दीनानाथ भी वहां पहुंच गया. दरअसल, कुछ दिन पहले दीनानाथ को कुत्ते ने काटा लिया था.

इसी बात को लेकर अजय कुमार और दीनानाथ के बीत विवाद होने लगा. मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से में दीनानाथ घर जाकर अपनी बंदूक लेकर आ गया, फिर कुत्ते के पैर में गोली मार दी, जिससे कुत्ता घायल हो गया. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंच कर घायल कुत्ते को अस्पताल में भर्ती कराया.