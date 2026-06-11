कुत्ते को लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, जानें पूरा मामला
कुत्ते के मालिक के मुकदमा दर्ज कराने के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 12:20 PM IST
मिर्जापुर: जनपद के देहात कोतवाली के एक गांव में पड़ोसी युवक ने लाइसेंसी बंदूक से पालतू कुत्ते के पैर में गोली मार दी. इससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया. दरअसल, कुछ दिन पहले कुत्ते ने युवक को काट लिया था. इसी बात से युवक नाराज़ था. फिलहाल कुत्ते के मालिक ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस मौके पर पहुंच कर आरोपी युवक गिरफ्तार कर ले गई.
जानकारी के अनुसार, देहात कोतवाली के कोल्हड़ गांव के रहने वाले अजय कुमार ने कुत्ता पाल रखा है. मंगलवार देर रात जब वह अपने कुत्ते को लेकर टहलाने निकला था, तो इस दौरान पड़ोसी दीनानाथ भी वहां पहुंच गया. दरअसल, कुछ दिन पहले दीनानाथ को कुत्ते ने काटा लिया था.
इसी बात को लेकर अजय कुमार और दीनानाथ के बीत विवाद होने लगा. मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से में दीनानाथ घर जाकर अपनी बंदूक लेकर आ गया, फिर कुत्ते के पैर में गोली मार दी, जिससे कुत्ता घायल हो गया. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंच कर घायल कुत्ते को अस्पताल में भर्ती कराया.
देहात कोतवाल प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि अजय के पालतू कुत्ते ने पड़ोसी दीनानाथ को पहले काटा था. इसी से युवक नाराज चल रहा था. आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी की बंदूक जब्त कर लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है.
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