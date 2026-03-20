ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर गुडबाय लिखकर सुसाइड करने जा रही थी युवती, 15 मिनट में पहुंची पुलिस, बोली- प्रेमी के घर वाले शादी को राजी नहीं

सुल्तानपुर और कौशांबी में आत्महत्या का प्रयास करने वाले युवक और युवती को यूपी पुलिस ने मेटा अलर्ट की मदद से बचा लिया.

तीन साल में 2266 लोगों की बचाई जान.
तीन साल में 2266 लोगों की बचाई जान. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 8:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : ​उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को पिछले 24 घंटों में मेटा फेसबुक/इंस्टाग्राम से दो आपातकालीन सुसाइड अलर्ट मिले. पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर तत्काल लोकेशन ट्रेस की गई और सुसाइड करने जा रहे एक युवक और एक युवती को सुरक्षित बचा लिया गया.

सुल्तानपुर के ​थाना जयसिंहपुर में रहने वाली एक युवती (19) ने इंस्टाग्राम पर सुसाइड करने का वीडियो पोस्ट किया और लिखा भगवान जी बुला लो अपने पास. शाम 6:55 बजे मुख्यालय को अलर्ट मिला. सटीक लोकेशन मिलते ही जयसिंहपुर पुलिस मात्र 15 मिनट में युवती के कमरे में दाखिल हुई.

युवती दवा पी चुकी थी और हांफ रही थी. युवती ने बताया कि वह इंटर पास है और जिससे शादी करना चाहती है, उसके घरवाले राजी नहीं हैं. मानसिक तनाव में उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने काउंसलिंग कर उसे नई जिंदगी दी.

कौशांबी में 10 मिनट में युवक को बचाया : ​मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक युवक (18) ने पोस्ट किया आज मेरा लास्ट दिन है. दोपहर 1:12 बजे मुख्यालय को सूचना मिली. कौशांबी पुलिस महज 10 मिनट में युवक के घर पहुच गई. युवक जहर खाने ही वाला था कि पुलिस ने उसे रोक लिया. युवक पारिवारिक विवाद के कारण गहरे तनाव में था. काउंसलिंग के बाद उसने दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया.

अब तक 2266 की बचाई जान : ​यूपी पुलिस की इस मेटा सुसाइडल अलर्ट पहल की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस तकनीक के लिए यूपी पुलिस को SKOCH Award-2025 और The Economic Times GovTech Awards-2026 से नवाजा जा चुका है.
1 जनवरी 2023 से 15 मार्च 2026 तक इस पहल के जरिए कुल 2266 व्यक्तियों की जान बचाई जा चुकी है.

​कैसे काम करता है यह सिस्टम : ​उत्तर प्रदेश पुलिस और मेटा कंपनी के बीच 2022 से एक समझौता हुआ था. यदि कोई भी व्यक्ति फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से संबंधित की-वर्ड्स या वीडियो पोस्ट करता है, तो मेटा तुरंत यूपी पुलिस मुख्यालय को ईमेल और फोन पर अलर्ट भेजता है. इसके बाद मुख्यालय सीधे संबंधित थाने की पीआरवी या बीट पुलिस को लोकेशन भेजकर तत्काल मौके पर भेजता है.

यह भी पढ़ें: नवाबों के शहर लखनऊ में LPG की क्राइसिस, रेस्टोरेंट्स का कारोबार प्रभावित, व्यापारी परेशान, डिलीवरी बॉय की आमदनी घटी

TAGGED:

META ALERT SAVED LIVES
WOMAN COMMIT SUICIDE
POLICE RESCUED GIRL IN SULTANPUR
मेटा अलर्ट ने बचाई जान
META ALERT SAVED LIVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.