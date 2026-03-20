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इंस्टाग्राम पर गुडबाय लिखकर सुसाइड करने जा रही थी युवती, 15 मिनट में पहुंची पुलिस, बोली- प्रेमी के घर वाले शादी को राजी नहीं

लखनऊ : ​उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को पिछले 24 घंटों में मेटा फेसबुक/इंस्टाग्राम से दो आपातकालीन सुसाइड अलर्ट मिले. पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर तत्काल लोकेशन ट्रेस की गई और सुसाइड करने जा रहे एक युवक और एक युवती को सुरक्षित बचा लिया गया.

सुल्तानपुर के ​थाना जयसिंहपुर में रहने वाली एक युवती (19) ने इंस्टाग्राम पर सुसाइड करने का वीडियो पोस्ट किया और लिखा भगवान जी बुला लो अपने पास. शाम 6:55 बजे मुख्यालय को अलर्ट मिला. सटीक लोकेशन मिलते ही जयसिंहपुर पुलिस मात्र 15 मिनट में युवती के कमरे में दाखिल हुई.

युवती दवा पी चुकी थी और हांफ रही थी. युवती ने बताया कि वह इंटर पास है और जिससे शादी करना चाहती है, उसके घरवाले राजी नहीं हैं. मानसिक तनाव में उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने काउंसलिंग कर उसे नई जिंदगी दी.

कौशांबी में 10 मिनट में युवक को बचाया : ​मंझनपुर थाना क्षेत्र के एक युवक (18) ने पोस्ट किया आज मेरा लास्ट दिन है. दोपहर 1:12 बजे मुख्यालय को सूचना मिली. कौशांबी पुलिस महज 10 मिनट में युवक के घर पहुच गई. युवक जहर खाने ही वाला था कि पुलिस ने उसे रोक लिया. युवक पारिवारिक विवाद के कारण गहरे तनाव में था. काउंसलिंग के बाद उसने दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया.