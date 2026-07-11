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मुरादाबाद में एक दूसरे का हाथ थामकर रामगंगा नदी में कूदे युवक-युवती, सुराग नहीं

पुलिस चला रही रेस्क्यू अभियान, गोताखोर तलाश में, युवक की पहचान

नदी में कूदे युवक की पहचान, युवती के बारे में जुटाई जा रही जानकारी.
नदी में कूदे युवक की पहचान, युवती के बारे में जुटाई जा रही जानकारी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 7:30 PM IST

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मुरादाबाद : जिले में शनिवार दोपहर दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे स्थित पुल से युवक और युवती ने रामगंगा नदी में छलांग लगा दी. दोनों एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे और वहां से नदी में कूद गए. आसपास के लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी. स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया. अभी तक दोनों का पता नहीं चल सका है. इसमें युवक की पहचान कर ली गई है, जबकि युवती के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है.

युवक-युवती की तलाश. (Video Credit; ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक और युवती एक दूसरे का हाथ थामकर पुल से नदी में कूद गए. इन दिनों बारिश के कारण रामगंगा नदी उफान पर है. जिसके कारण 4 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी अभी दोनों का पता नहीं चल पाया. दूसरी ओर प्रशासन की ओर से पीएसी की फ्लड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया है, जिसके जवान नदी में दोनों की तलाश कर रहे हैं. स्थानीय गोताखोर भी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल अभी तक नहीं हुआ है.

इस बारे में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि एक युवक और युवती मोटरसाइकिल से रामगंगा नदी पर बने पुल से नीचे कूद गए, जिसकी सूचना पर फ्लड यूनिट और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों की तलाश की जा रही है. रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है, मगर दोनों नहीं मिल पाए हैं. बताया कि पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि रेस्क्यू चला कर दोनों को ढूंढ लिया जाए. युवक के बारे में बताया कि वह सूरज नगर थाना कटघर का रहने वाला 22 वर्षीय तुषार है, लेकिन युवती के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है. जिस मोटरसाइकिल से दोनों पुल पर पहुंचे थे, उस पर खून के निशान भी पाए गए हैं. पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. कहना है कि जांच के बाद ही वजह सामने आएगी.

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