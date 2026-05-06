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नोएडा: तीन मंजिला छत से कूदे युवक-युवती, आत्महत्या नहीं हत्या का मामला, पति-पत्नी गिरफ्तार

नोएडा पुलिस के मुताबिक सोमवार को एक मकान की छत से एक युवक और युवती द्वारा अचानक नीचे छलांग लगाने की सूचना मिली थी.

नोएडा पुलिस द्वारा पति-पत्नी गिरफ्तार
नोएडा पुलिस द्वारा पति-पत्नी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2026 at 9:20 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर-24 थाना क्षेत्र के चौड़ा रघुनाथपुर गांव में सोमवार तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक और युवती ने तीन मंजिला मकान की छत से नीचे छलांग लगा दी. इस हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस युवती के होश में आने और उसके बयान का इंतजार कर रही है.

पुलिस मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से जी ब्लाक सैक्टर 22 नोएडा से हत्या करने वाले आरोपी पति और पत्नी को आज बुधवार को गिरफ्तार किया है.

मनीषा सिंह, एडिशनल डीसीपी, नोएडा (ETV Bharat)

तीन मंजिला छत से कूदे युवक-युवती: एडिशनल डीसीपी ने बताया कि सोमवार को करीब 4 बजे गजराज सिंह के मकान की छत से एक युवक और युवती द्वारा अचानक नीचे छलांग लगाने की सूचना मिली थी. युवक सीधे सड़क पर गिरा, जबकि युवती बिजली के तारों से टकराते हुए नीचे गिरी. मृतक युवक की पहचान मेरठ निवासी पुनीत चौहान के रूप में हुई है, जो नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. घायल युवती की पहचान रसूलपुर नवादा निवासी विद्या दास के रूप में हुई है, जिसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

आत्महत्या नहीं हत्या का मामला, पति-पत्नी गिरफ्तार: पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से जी ब्लाक सैक्टर 22 नोएडा से हत्या करने वाले आरोपी पति और पत्नी को गिरफ्तार किया है. घटना में प्रयुक्त एक हॉकी बरामद की गई,. आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे घर आये पुनीत चौहान व उसकी दोस्त के साथ हमने गुस्से में आकर मारपीट की थी, क्योकि पुनीत चौहान मेरी पत्नि चंचल के साथ लगातार सम्पर्क में था, जिसके कारण मुझे पुनीत चौहान पर बहुत गुस्सा था. उसी की माफी मांगने पुनीत चौहान अपनी महिला के साथ मेरे घर आये थे. जहां पर मैने उनके साथ घर पर रखी हॉकी से मारपीट की थी, उक्त घटना में मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी. मारपीट के दौरान पुनीत और उसकी दोस्त तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए, जिसके कारण यह घटना हो गयी थी.

पुलिस फिलहाल युवती के होश में आने और उसके बयान का इंतजार कर रही है. साथ ही दोनों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स भी निकाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों से पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है या कुछ और.

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