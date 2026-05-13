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9 दिन पहले प्रेम प्रसंग में गायब हुए युवक–युवती, लड़की पक्ष ने लड़के के 2 घरों को लगाई आग

डूंगरपुर: जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में लड़के के परिवार के 2 घरों में आगजनी की वारदात हुई है. लट्ठ, पत्थर लेकर आए लड़की के परिवार जनों ने घरों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी. इससे लड़के के परिवार के दोनों घर जलकर राख हो गए. 9 दिन पहले एक लड़की को जागकर ले जाने के बदले में ये वारदात हुई.

वहीं मामले में पुलिस ने लड़की के माता–पिता समेत परिवार के 9 नामजद लोगों के साथ ही अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है. वहीं अन्य हमलावरों की तलाश जारी है. दोवड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई है. इसमें प्रार्थी ने बताया है कि उसके 2 बेटे हैं. उनमें से एक लड़का सेटिंग (लोहे के सरियों का काम) काम करता है. गत 3 मई को वह घर आया था. दूसरे दिन 4 मई को वह एक लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया. इस पर लड़की के पिता ओर उसके परिवार के लोग घर पर आए और 2 दिन में लड़की ढूंढकर नहीं लाने पर घरों को आग लगाने की धमकी दी.