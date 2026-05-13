ETV Bharat / state

9 दिन पहले प्रेम प्रसंग में गायब हुए युवक–युवती, लड़की पक्ष ने लड़के के 2 घरों को लगाई आग

लड़की पक्ष ने चेतावनी दी थी कि अगर दो दिन में युवती को ढूंढ़कर नहीं लाए, तो लड़के पक्ष के घर को आग लगा देंगे.

House Set on Fire
घर को लगाई आग (Source- victim family)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में लड़के के परिवार के 2 घरों में आगजनी की वारदात हुई है. लट्ठ, पत्थर लेकर आए लड़की के परिवार जनों ने घरों में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी. इससे लड़के के परिवार के दोनों घर जलकर राख हो गए. 9 दिन पहले एक लड़की को जागकर ले जाने के बदले में ये वारदात हुई.

वहीं मामले में पुलिस ने लड़की के माता–पिता समेत परिवार के 9 नामजद लोगों के साथ ही अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है. वहीं अन्य हमलावरों की तलाश जारी है. दोवड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई है. इसमें प्रार्थी ने बताया है कि उसके 2 बेटे हैं. उनमें से एक लड़का सेटिंग (लोहे के सरियों का काम) काम करता है. गत 3 मई को वह घर आया था. दूसरे दिन 4 मई को वह एक लड़की को अपने साथ भगाकर ले गया. इस पर लड़की के पिता ओर उसके परिवार के लोग घर पर आए और 2 दिन में लड़की ढूंढकर नहीं लाने पर घरों को आग लगाने की धमकी दी.

आरोपियों ने लड़के घर को लगाई आग (Source- victim family)

पढ़ें: इश्क में खूनी खेल : दोस्त ने की दोस्त की हत्या, दोनों एक ही महिला से करते थे प्रेम

Scene following the fire
आग लगने के बाद का दृश्य (Source- victim family)

रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2 दिनों तक दोनों को ढूंढा, लेकिन उनका पता नहीं लगा. मंगलवार रात करीब 10 बजे प्रार्थी, उसकी पत्नी र पोता तीनों घर के आंगन में सोए थे. उसी समय लड़की के माता–पिता और अन्य लोग हाथों में लट्ठ, पत्थर और लोहे के पाइप लेकर आए. सभी ने मिलकर उनके घर पर हमला कर दिया. इस दौरान उन्होंने भागकर जान बचाई. आरोपियों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की और फिर आसपास के दोनों घरों में आग लगा दी. इसके बाद सभी लोग भाग गए. इस आगजनी में लाखों के नुकसान का दावा किया गया है. इसे लेकर पीड़ित की ओर से लड़की के माता–पिता समेत नामजद 9 और अन्य लोगों के खिलाफ घर पर हमला और आगजनी का केस दर्ज करवाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

TAGGED:

ELOPEMENT CASE IN DUNGARPUR
SEVERAL DETAINED IN FIRE CASE
ATTACK AND ARSON CASE BY FAMILY
HOUSE SET ON FIRE IN DUNGARPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.