हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर सड़क हादसा, युवक-युवती को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौत

हरिद्वार जिले में बुधवार 14 जनवरी को हुई सड़क हादसे में दो घरों को चिराग बुझ गए. हादसे में युवक-युवती की मौत हो गई.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 6:24 PM IST

Published : January 14, 2026 at 6:24 PM IST

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में नजीबाबाद हाईवे पर श्यामपुर थाना क्षेत्र में आज बुधवार 14 जनवरी को भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में स्कूटी सवार युवक-युवती की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार युवक-युवती तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए थे.

मृतक युवती की शिनाख्त श्रद्धा जोशी निवासी ब्रह्मपुरी और युवक की शिनाख्त अक्षत शर्मा निवासी कनखल के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक युवक और युवती स्कूटी से बिजनौर की तरफ जा रहे थे. हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर जैसे ही दोनों श्यामपुर बाईपास के पास पहुंचे, तभी तेज गति में आ रहे एक ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही युवक-युवती सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए.

सूचना मिलते ही श्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की शिनाख्त श्रद्धा जोशी निवासी ब्रह्मपुरी हरिद्वार और अक्षत शर्मा निवासी कनखल हरिद्वार के तौर पर हुई है.

बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र करीब बीस साल है. दोनों किसी काम से श्यामपुर की तरफ जा रहे थे, तभी दोनों हादसे का शिकार हो गए. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

वहीं हादसा होते ही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. युवक युवती की अचानक मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. श्यामपुर थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया. आरोपी ट्रक चालक की तलाश की जा रही है. मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. घटना से मामले की जांच की जा रही है.

ROAD ACCIDENT IN HARIDWAR
HARIDWAR NAJIBABAD HIGHWAY
युवक युवती की सड़क हादसे में मौत
हरिद्वार में सड़क हादसा
MAN WOMAN DIED ROAD ACCIDENT

