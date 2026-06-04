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हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, युवक-युवती की दर्दनाक मौत

हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में युवक और युवती की मौत हो गयी है.

Young Man and Woman Died in Road Accident in Hazaribag
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
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हजारीबागः जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरांगी में गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जिसमें बाइक सवार एक युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई. मृतका केबी महिला कॉलेज की छात्रा है.

प्रत्यक्षदर्शियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक और युवती एक ही दोपहिया वाहन पर सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान मोरांगी के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से जा टकराई. ये टक्कर इतना भीषण थी कि दोनों बाइक सवार युवक-युवती सीधे ट्रक के निचले हिस्से में जा घुसे. गंभीर चोटें आने के कारण दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय मुफस्सिल थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल भेज दिया.

मुफस्सिल थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने बताया घटनास्थल से बरामद एक बैग की तलाशी के दौरान केबी महिला कॉलेज का एक परिचय पत्र मिला, जिससे युवती की पहचान रेशम परवीन के रूप में हुई. वहीं, युवक की पहचान तौफीक अंसारी के रूप में की गई है. दोनों टाटीझरिया के रहने वाले थे और आपस में पारिवारिक रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन कर रही है.

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HAZARIBAG
TWO DEAD IN ROAD ACCIDENT
BIKE COLLIDED WITH PARKED TRUCK
बाइक सवार युवक और युवती की मौत
ROAD ACCIDENT

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