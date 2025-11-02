ETV Bharat / state

अनियंत्रित मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, युवक और युवती की हुई मौत

लातेहार में एक मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई, जिससे उस पर सवार युवक और युवती की मौत हो गई.

TWO DIED IN ROAD ACCIDENT
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read
लातेहार: जिले में रविवार की सुबह मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई. घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के ओल्हेपाट गांव के पास घटी है. मृतक युवक की पहचान टंडवा निवासी अनुज उरांव और युवती की पहचान लवागड़ा हेरहंज निवासी पूनम कुमारी के रूप में हुई है. दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे.

दोनों मेला देखने गए थे

घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम ने मृतकों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया है. दरअसल, लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बालू गांव में शनिवार को जतरा मेला का आयोजन किया गया था. पूनम कुमारी और अनुज उरांव मेला देखने गए थे. मेला की समाप्ति के बाद रात में दोनों गांव में ही रुक गए थे.

जानकारी देते चिकित्सा पदाधिकारी (Etv Bharat)

डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया

रविवार की सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर दोनों बालूमाथ की ओर आ रहे थे. इसी दौरान ओल्हेपाट गांव के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल पर सवार युवक और युवती की मौत घटनास्थल पर ही हो गई.

हालांकि, घटना की जैसे ही जानकारी मिली वैसे ही थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम 108 एंबुलेंस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां जांच के बाद डॉक्टर संजय सिद्धार्थ ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. डॉ. संजय सिद्धार्थ ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी.

मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने के कारण हुई घटना

बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. इस घटना में युवक और युवती की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. फिलहाल दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेजा जा रहा है.

उन्होंने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाने के दौरान हमेशा सावधानी बरतें. तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बचें. जब भी मोटरसाइकिल पर सवारी करें तो हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से दुर्घटना की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं.

परिजनों को दी गई सूचना

इधर घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को भी दे दी गई है. मृतक युवती के परिजन अस्पताल पहुंच गए. परिजनों ने बताया कि युवती शनिवार को ही घर से जतरा मेला देखने के लिए निकली थी.

