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बस्ती में युवक-युवती ने की आत्महत्या; अलग-अलग स्थानों पर मिले दोनों के शव, पुलिस जांच में जुटी

डीएसपी रुधौली अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दोनों सूचनाओं पर स्थानीय पुलिस, प्रभारी निरीक्षक एवं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 4:28 PM IST

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Updated : October 2, 2026 at 4:46 PM IST

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बस्ती : रुधौली नगर पंचायत के एक वार्ड में सनसनीखेज मामला सामने आया है. बीते बुधवार को वार्ड में अलग-अलग स्थानों पर एक युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली. एक ही इलाके में दो मौतों की खबर से हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, रुधौली नगर पंचायत के एक वार्ड में बुधवार को युवक राहुल ने घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर आत्महत्या कर ली. वहीं, दूसरी ओर युवती नीरू ने भी आत्महत्या कर ली. दोनों घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर हुईं. सूचना मिलते ही आस-पास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

बस्ती में युवक-युवती ने की आत्महत्या (Video credit: ETV Bharat)

डीएसपी रुधौली अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 30 सितंबर को थाना रूधौली पर सूचना मिली की युवती नीरू (22) ने आत्महत्या कर ली है. इस सूचना के तुरंत बाद गांव निवासी गयादीन शर्मा ने भी सूचना दी कि उनका पुत्र राहुल शर्मा (19) ने भी आत्महत्या कर ली है.

दोनों सूचनाओं पर स्थानीय पुलिस, प्रभारी निरीक्षक एवं फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनाम की कार्रवाई की है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार दुबे ने बताया कि पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है, उसके बाद ही मौत की वजहों का पता लग सकेगा. उन्होंने बताया कि युवक और युवती का घर एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है. आत्महत्या से पहले युवक अपनी दुकान से वापस लौटा था. युवक एक दुकान पर काम करता था, जबकि युवती घर पर ही रहती थी.

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Last Updated : October 2, 2026 at 4:46 PM IST

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