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बस्ती में युवक-युवती ने की आत्महत्या; अलग-अलग स्थानों पर मिले दोनों के शव, पुलिस जांच में जुटी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

बस्ती : रुधौली नगर पंचायत के एक वार्ड में सनसनीखेज मामला सामने आया है. बीते बुधवार को वार्ड में अलग-अलग स्थानों पर एक युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली. एक ही इलाके में दो मौतों की खबर से हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.