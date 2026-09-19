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संभल में जंगल में मिला किशोर-किशोरी का शव; आत्महत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 6:00 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 6:55 PM IST

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संभल : चंदौसी थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार को एक किशोर (17) और किशोरी (15) का शव मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. ग्रामीणों ने पुलिस को जंगल में आत्महत्या किये जाने की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि आज एक गांव जो चंदौसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां ग्रामीणों और ग्राम प्रधान की ओर से थाने को सूचना दी गई कि एक किशोर और किशोरी ने जंगल में आत्महत्या कर ली है.

एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि तत्काल जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट को बुलाकर पूरे घटनास्थल की जांच कराई गई. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आगे जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

पूरा मामला चंदौसी थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है. किशोर की उम्र (17) और किशोरी की उम्र (15) साल है. किशोर के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि शुक्रवार को किशोरी लापता हो गई थी. उसके घर वाले शुक्रवार रात करीब 11 बजे जानकारी करने घर आये थे. किशोर घर की छत पर सो रहा था. छत पर जाने पर पता चला कि किशोर भी नहीं है. इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई.

ग्रामीणों के मुताबिक, शनिवार को एक किशोर और किशोरी के शव जंगल में मिले हैं. जंगल में शव मिलने से हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी. सूचना मिलते ही बनियाठेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. घटनास्थल पर देखते ही देखते दर्जनों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.


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Last Updated : September 19, 2026 at 6:55 PM IST

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