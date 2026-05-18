खूंटी में छऊ नृत्य देखकर लौट रहे युवक युवती की बेरहमी से हत्या, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी
खूंटी में छऊ नृत्य देखकर लौट रहे युवक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : May 18, 2026 at 6:10 PM IST
रांची/खूंटी: जिले के सायको थाना क्षेत्र में युवक और युवती की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
जघन्य तरीके से की गई है हत्या
मृतकों की पहचान जीवरी गांव निवासी बिशु पाहन और सुमि मुंडू के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, सायको बाजार टांड में आयोजित छऊ नृत्य कार्यक्रम में दोनों शामिल होने पहुंचे थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों मेला स्थल से करीब 200 मीटर दूर स्थित हड़िया बाजार गए थे. इसी दौरान कुछ हमलावर वहां पहुंचे और दोनों पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए.
रातभर परेशान रहे परिजन और ग्रामीण
घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और हड़िया बाजार पूरी तरह बंद हो गया. रातभर दोनों के लापता रहने पर परिजन और ग्रामीण उनकी तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. सोमवार सुबह मेला स्थल से कुछ दूरी पर झाड़ियों में दोनों के शव बरामद होने के बाद घटना का खुलासा हुआ.
हर एंगल से मामले की हो रही जांच: डीएसपी
सूचना मिलते ही सायको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी वरुण रजक भी घटनास्थल पहुंचे. उन्होंने बताया कि युवक और युवती छऊ नृत्य देखने गए थे और कार्यक्रम के बाद से दोनों लापता थे. सोमवार सुबह झाड़ियों से दोनों के शव बरामद किए गए है. डीएसपी ने कहा कि फिलहाल ‘ऑनर किलिंग’ या किसी प्रेम संबंध से जुड़े विवाद के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.
अपराधियों की धर पकड़ के लिए छापेमारी जारी
डीएसपी के अनुसार, मेला समिति के सदस्यों और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की रात की पूरी कड़ी को समझा जा सके. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस डबल मर्डर केस का खुलासा किया जाएगा.
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