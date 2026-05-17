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CBSE 10वीं बोर्ड री-एग्जाम: दूसरे की जगह परीक्षा देते युवक और युवती गिरफ्तार, 5 हजार रुपये में हुई थी डील

CHEATING IN CBSE 10 BOARD EXAM ( ETV Bharat )