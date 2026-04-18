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कौशांबी में काल बना डंपर, सड़क किनारे खड़े युवक-युवती को डंपर ने कुचला, मौके पर मौत

कौशांबी: जिले के पश्चिम शरीरा इलाके में शनिवार को एक डंपर युवक-युवती के लिए काल बन गया. दोनों सड़क किनारे खड़े होकर सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया. दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं. इस हादसे से कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना भेजी है.

घटना टहेरा गांव के पास की है. गांव के निवासी अरविंद कुमार (20) और युवती अंशिका (18), निवासी पैकौरा देवकली, थाना रैपुरा, चित्रकूट सड़क किनारे खड़े होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे. तभी तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. चर्चा है कि युवक-युवती एक दूसरे के परिचित थे.