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कौशांबी में काल बना डंपर, सड़क किनारे खड़े युवक-युवती को डंपर ने कुचला, मौके पर मौत

युवक कौशांबी का ही रहने वाला, युवती चित्रकूट निवासी, फरार डंपर चालक की तलाश.

कौशांबी में हादसा.
कौशांबी में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 7:42 PM IST

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कौशांबी: जिले के पश्चिम शरीरा इलाके में शनिवार को एक डंपर युवक-युवती के लिए काल बन गया. दोनों सड़क किनारे खड़े होकर सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया. दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं. इस हादसे से कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना भेजी है.

घटना टहेरा गांव के पास की है. गांव के निवासी अरविंद कुमार (20) और युवती अंशिका (18), निवासी पैकौरा देवकली, थाना रैपुरा, चित्रकूट सड़क किनारे खड़े होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे. तभी तेज रफ्तार डंपर ने दोनों को चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. चर्चा है कि युवक-युवती एक दूसरे के परिचित थे.

क्षेत्राधिकार कौशांबी जेपी पांडे ने बताया कि पश्चिम शरीरा पुलिस को डंपर की टक्कर से युवक और युवती की मौत की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की. घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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