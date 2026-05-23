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कौशाम्बी में युवक और बालिका ने की आत्महत्या; शव देखकर मची चीख पुकार, पुलिस जांच में जुटी

क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. जांच की जा रही है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 9:22 PM IST

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कौशाम्बी : जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक और बालिका के आत्महत्या किये जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और जांच में जुट गई है.

क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

घटना कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गांव में शनिवार को एक युवक और बालिका ने अपने-अपने घर में आत्महत्या कर ली. दोनों ने घटना की जानकारी होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

दोनों पड़ोस के ही रहने वाले थे. सुबह दोनों का शव कमरों में मिलने के बाद चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही सिराथू के क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस हर एंगल से मामले की गहन जांच कर रही है.

क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस गांव में एक युवक के आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी. मौके में पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था. तभी सूचना मिली इसी मोहल्ले में एक बालिका ने भी आत्महत्या कर लिया है. मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर गहनता से जांच करवाई जा रही है.

उन्होंने बताया कि मामले में सभी एंगलों पर जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि परिजनों ने बताया कि बालिका की शादी तय हो गई थी. युवक आविवाहित था. कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. जांच की जा रही है.

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