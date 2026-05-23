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कौशाम्बी में युवक और बालिका ने की आत्महत्या; शव देखकर मची चीख पुकार, पुलिस जांच में जुटी

कौशाम्बी : जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक और बालिका के आत्महत्या किये जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और जांच में जुट गई है.

क्षेत्राधिकारी सिराथू सत्येंद्र कुमार तिवारी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

घटना कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गांव में शनिवार को एक युवक और बालिका ने अपने-अपने घर में आत्महत्या कर ली. दोनों ने घटना की जानकारी होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.

दोनों पड़ोस के ही रहने वाले थे. सुबह दोनों का शव कमरों में मिलने के बाद चीख पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही सिराथू के क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस हर एंगल से मामले की गहन जांच कर रही है.



