किन्नर से शादी की और लाखों के गहने लेकर फरार; परिजनों पर धमकी देने का आरोप, लखनऊ में FIR दर्ज

लखनऊ : राजधानी के मदेयगंज इलाके में किन्नर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. किन्नर का आरोप है कि शादी के बाद युवक उसके गहने लेकर फरार हो गया. पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

इंस्पेक्टर मदेयगंज अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि किन्नर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी.





पीड़ित किन्नर ने बताया कि मेहंदी टोला का रहने वाला मारूफ नाम का युवक उसके संपर्क में आया था, जिसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ गई. उसके बाद दोनों ने शादी कर ली. पीड़ित का आरोप है कि पिछली 7 अक्टूबर 2025 को भी आरोपी युवक उसके घर का सामान लेकर भाग गया था, लेकिन उसने माफी मांग ली थी. दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था.

पीड़ित का आरोप है कि अब एक बार फिर से आरोपी युवक ने उसे धोखा दिया. इस बार फिर वह घर का कीमती सामान लेकर फरार हो गया. पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवक घर में रखा मंगलसूत्र, चेन, कान की बाली सहित करीब 250 ग्राम चांदी व दो लाख रुपये लेकर फरार हुआ है.