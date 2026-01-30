ETV Bharat / state

किन्नर से शादी की और लाखों के गहने लेकर फरार; परिजनों पर धमकी देने का आरोप, लखनऊ में FIR दर्ज

इंस्पेक्टर मदेयगंज अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि किन्नर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 10:28 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : राजधानी के मदेयगंज इलाके में किन्नर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. किन्नर का आरोप है कि शादी के बाद युवक उसके गहने लेकर फरार हो गया. पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

इंस्पेक्टर मदेयगंज अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि किन्नर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी.


पीड़ित किन्नर ने बताया कि मेहंदी टोला का रहने वाला मारूफ नाम का युवक उसके संपर्क में आया था, जिसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ गई. उसके बाद दोनों ने शादी कर ली. पीड़ित का आरोप है कि पिछली 7 अक्टूबर 2025 को भी आरोपी युवक उसके घर का सामान लेकर भाग गया था, लेकिन उसने माफी मांग ली थी. दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था.

पीड़ित का आरोप है कि अब एक बार फिर से आरोपी युवक ने उसे धोखा दिया. इस बार फिर वह घर का कीमती सामान लेकर फरार हो गया. पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवक घर में रखा मंगलसूत्र, चेन, कान की बाली सहित करीब 250 ग्राम चांदी व दो लाख रुपये लेकर फरार हुआ है.

पीड़ित ने आरोपी युवक के परिजनों पर गाली-गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगाया है. पीड़ित ने बताया कि वह आज सुबह काम पर गई थी. इसी दौरान एक अज्ञात नंबर से उसके पास फोन आया, जिसने बताया कि आरोपी युवक ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और वह भाग रहा है.

जिसके बाद पीड़ित ने घर पर फोन किया तो पता चला घर पर ताला लगा हुआ है. इसके बाद घर पहुंचे तो देखा कि घर का सामान गायब है. युवक से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. इसके बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

