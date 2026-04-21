कांग्रेस में अंगद का पैर बने नेताओं को दरकिनार करने के संकेत, गोदियाल की नई टीम में युवाओं को मौका!
उत्तराखंड में कांग्रेस इस बार संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है. युवाओं को तवज्जो दे रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 21, 2026 at 1:09 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस संगठनात्मक रूप से नए पैटर्न को चुनने की तरफ बढ़ रही है. दरअसल हाल ही में ब्लॉक और नगर अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने जो सूची जारी की है, उसमें युवाओं और नए चेहरों को तरजीह दी गई है. साफ है कि गणेश गोदियाल अध्यक्ष के रूप में अब नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में भी यही पैटर्न देखने को मिल सकता है.
उत्तराखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बार संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है. हाल ही में जारी की गई ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की सूची ने यह साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अब पुराने ढर्रे से हटकर नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता देने की रणनीति अपना रही है. इस बदलाव के पीछे प्रदेश नेतृत्व की स्पष्ट सोच नजर आ रही है, जिसमें संगठन को नई ऊर्जा देने और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
कांग्रेस की बदली हुई रणनीति की झलक: दरअसल, पार्टी ने हाल ही में 197 ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की सूची जारी की है, जबकि पूरे प्रदेश में कुल 235 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. यानी अभी कुछ पदों पर नियुक्तियां बाकी हैं, लेकिन जो सूची सामने आई है, वह कांग्रेस की बदली हुई रणनीति की झलक साफ तौर पर दिखाती है.
करीब 70 प्रतिशत नए चेहरों पर जताया भरोसा: इस सूची में सबसे अहम बात यह है कि करीब 70 प्रतिशत चेहरे ऐसे हैं, जिन्हें पहली बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी नेतृत्व नए लोगों को मौका देकर संगठन में नई जान फूंकना चाहता है.
पुराने चेहरों को किया गया किनारे: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में तैयार की गई इस सूची ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है. लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए नेताओं को इस बार किनारे किया गया है. ऐसे करीब 17 नाम खासतौर पर चर्चा में हैं, जो वर्षों से ब्लॉक या नगर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें सूची में जगह नहीं मिली.
नई सोच को आगे बढ़ाने की रणनीति: राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह कदम संगठन में जड़ता को खत्म करने और नई सोच को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है. कांग्रेस के भीतर इस समय संगठनात्मक स्तर पर अपनी जगह बनाने की होड़ भी तेज हो गई है. चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) का स्तर हो या ब्लॉक स्तर, हर नेता और कार्यकर्ता संगठन में अपनी भूमिका मजबूत करने के लिए प्रयासरत है.
आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया भी पूरी होनी है, जिसके चलते पार्टी के कई वरिष्ठ और अनुभवी नेता सक्रिय हो गए हैं. ऐसे में ब्लॉक स्तर पर किए गए बदलाव को पीसीसी गठन की दिशा में एक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है. इस पूरी कवायद को लेकर पार्टी के अंदर चर्चाओं का दौर जारी है. कई पुराने नेताओं के समर्थकों में असंतोष भी देखने को मिल रहा है, लेकिन नेतृत्व इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में पेश कर रहा है.
क्या कहते हैं पार्टी के नेता: पार्टी का मानना है कि यदि संगठन को मजबूत करना है और आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो नए चेहरों को मौका देना जरूरी है. इस मुद्दे पर पार्टी नेता अमरेंद्र बिष्ट का कहना है कि
ब्लॉक स्तर पर नई सूची में युवाओं और नए चेहरों को प्राथमिकता दी गई है. जिन नेताओं को इस बार जगह नहीं मिली है, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया है. पार्टी उनके अनुभव का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में करने पर विचार कर रही है, ताकि संगठन को हर स्तर पर मजबूती मिल सके.
-अमेंद्र बिष्ट, नेता कांग्रेस-
कांग्रेस की यह नई रणनीति संगठन में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत देती है, जहां एक ओर युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी देकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अनुभवी नेताओं के अनुभव को भी अलग तरीके से उपयोग करने की योजना बनाई जा रही है.
बदलाव के दौर से गुजर रही कांग्रेस: अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन में भी क्या यही पैटर्न जारी रहता है या फिर वहां अनुभव और युवा ऊर्जा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है. आने वाले महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस का यह प्रयोग संगठन को कितनी मजबूती देता है और क्या यह रणनीति चुनावी परिणामों में भी सकारात्मक असर डाल पाती है. फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड कांग्रेस बदलाव के दौर से गुजर रही है और यह बदलाव आने वाले समय में पार्टी की दिशा और दशा दोनों तय करेगा.
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