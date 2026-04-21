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कांग्रेस में अंगद का पैर बने नेताओं को दरकिनार करने के संकेत, गोदियाल की नई टीम में युवाओं को मौका!

देहरादून: उत्तराखंड में इस बार कांग्रेस संगठनात्मक रूप से नए पैटर्न को चुनने की तरफ बढ़ रही है. दरअसल हाल ही में ब्लॉक और नगर अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने जो सूची जारी की है, उसमें युवाओं और नए चेहरों को तरजीह दी गई है. साफ है कि गणेश गोदियाल अध्यक्ष के रूप में अब नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रूप में भी यही पैटर्न देखने को मिल सकता है.

उत्तराखंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बार संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है. हाल ही में जारी की गई ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की सूची ने यह साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी अब पुराने ढर्रे से हटकर नए और युवा चेहरों को प्राथमिकता देने की रणनीति अपना रही है. इस बदलाव के पीछे प्रदेश नेतृत्व की स्पष्ट सोच नजर आ रही है, जिसमें संगठन को नई ऊर्जा देने और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

कांग्रेस की बदली हुई रणनीति की झलक: दरअसल, पार्टी ने हाल ही में 197 ब्लॉक और नगर अध्यक्षों की सूची जारी की है, जबकि पूरे प्रदेश में कुल 235 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. यानी अभी कुछ पदों पर नियुक्तियां बाकी हैं, लेकिन जो सूची सामने आई है, वह कांग्रेस की बदली हुई रणनीति की झलक साफ तौर पर दिखाती है.

करीब 70 प्रतिशत नए चेहरों पर जताया भरोसा: इस सूची में सबसे अहम बात यह है कि करीब 70 प्रतिशत चेहरे ऐसे हैं, जिन्हें पहली बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी नेतृत्व नए लोगों को मौका देकर संगठन में नई जान फूंकना चाहता है.

पुराने चेहरों को किया गया किनारे: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में तैयार की गई इस सूची ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया है. लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए नेताओं को इस बार किनारे किया गया है. ऐसे करीब 17 नाम खासतौर पर चर्चा में हैं, जो वर्षों से ब्लॉक या नगर अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें सूची में जगह नहीं मिली.

नई सोच को आगे बढ़ाने की रणनीति: राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह कदम संगठन में जड़ता को खत्म करने और नई सोच को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया है. कांग्रेस के भीतर इस समय संगठनात्मक स्तर पर अपनी जगह बनाने की होड़ भी तेज हो गई है. चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) का स्तर हो या ब्लॉक स्तर, हर नेता और कार्यकर्ता संगठन में अपनी भूमिका मजबूत करने के लिए प्रयासरत है.