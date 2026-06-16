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नीट नहीं निकला तो दे दी जान, देहरादून में लड़की ने किया सुसाइड

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह चंद्रमणि कॉलोनी में एक युवती ने पढ़ाई में सफलता नहीं मिलने की हताश में घर के कमरे में जीवन लीला समाप्त कर ली. परिजनों को जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने मौके पर पहुंची. जिसके बाद शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया. पुलिस द्बारा घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के अनुसार चंद्रमणि निवासी 23 वर्षीय रिया कुमारी नीट की तैयारी कर रही थी. वह पहले भी नीट की परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन सिलेक्ट नहीं होने पर निराश थी. आज रिया कुमारी ने अपने कमरे में जीवन लीला समाप्त कर ली. जब परिजन रिया के कमरे में गए तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई.

परिजनों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने मौके पर पहुंची. उन्होंने कमरे में शव की जांच पड़ताल की. साथ ही पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. जिसमें लिखा था कि मम्मी पापा आई लव यू, मैने पढ़ाई में सफलता नहीं मिलने पर यह कदम उठाया है. मौके पर जांच पड़ताल करने के बाद शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है.