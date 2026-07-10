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भवाली नरेश पांडे मामले में नया मोड़, पहली शिकायतकर्ता युवती हिरासत में, हुई लंबी पूछताछ, जल्द और गिरफ्तारियां संभव

नैनीताल: भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में नया मोड़ सामने आ गया है. मामले में नरेश पांडे के खिलाफ सबसे पहले शिकायत दर्ज कराने वाली युवती को नैनीताल पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. देर शाम तक मल्लीताल कोतवाली में उससे लगातार पूछताछ जारी रही. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

नरेश पांडे मामले में नया मोड़: गौरतलब है कि नैनीताल के एक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रा ने भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे पर शारीरिक शोषण, दबाव बनाकर गर्भपात कराने, धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे. युवती की तहरीर पर मल्लीताल कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामला सामने आने के बाद यह पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया था. इस बीच नरेश पांडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले जिला न्यायालय और बाद में उत्तराखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन दोनों अदालतों से उसे राहत नहीं मिली. जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था.

शिकायत दर्ज कराने वाली युवती से पूछताछ: इसी दौरान एक अन्य युवती ने भी नरेश पांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार देर रात उसे हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद गिरफ्तार कर लिया था. बुधवार को जिला न्यायालय में पेश किए जाने के बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.