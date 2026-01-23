ETV Bharat / state

पटना में युवती को जिंदा जलाकर मार डाला

पटना में युवती को युवक ने जिंदा जलाकर मार डाला. पुलिस आरोपी युवक की तलाश में छापेमारी कर रही है-

जिंदा जलाकर मार डाला (ETV Bharat)
Published : January 23, 2026 at 8:35 PM IST

पटना : बिहार की राजधआनी पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने युवती को जिंदा जलाकर मार डाला. युवती को इलाज के लिए लाया गया था जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है. इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई तेज कर दी है.

युवती को जिंदा जलाकर मार डाला : जानकारी के अनुसार 18 जनवरी को गोपालपुर थाना में एक महिला द्वारा आवेदन दिया गया था. आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को एक युवक ने आग लगाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है. घटना के तुरंत बाद परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसी लड़की को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.

ETV Bharat
मौके पर जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस : घटना के समय मामले की सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की. पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की टीम को मौके पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन कराया. घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों के आधार पर मामले की तह तक जाने का प्रयास किया जा रहा है.

4 दिन बाद युवती की मौत : पुलिस ने पीड़िता के फर्दबयान के आधार पर संबंधित धाराओं में कांड दर्ज कर लिया था. हालांकि इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया. युवती की मौत के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

''महिला द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज की थी. आवेदन में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया था कि एक युवक ने लड़की को जला दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.''- रंजन कुमार, एसडीपीओ, सदर-2

फॉरेंसिक टीम कर रही जांच : एसडीपीओ रंजन कुमार ने यह भी बताया कि फॉरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों को मजबूत किया जा सके. उन्होंने कहा कि अभियुक्त की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की डिमांड : पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा. वहीं, इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग भी आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं.

GIRL WAS BURNT ALIVE IN PATNA
PATNA GOPALPUR THANA
पटना में जिंदा जलाकर मार डाला
पटना में मर्डर
PATNA MURDER CASE

