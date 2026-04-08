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शादी पर अड़ी युवती 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी; प्रेमी और पुलिस के समझाने पर नीचे उतरी

शादी पर अड़ी युवती 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी. ( Photo Credit: ETV Bharat )