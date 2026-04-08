शादी पर अड़ी युवती 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी; प्रेमी और पुलिस के समझाने पर नीचे उतरी
क्षेत्राधिकारी राकेश सिंह ने बताया की दोनों के परिजनों को थाने पर बुलाया गया है. बातचीत करके समझाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 9:31 AM IST
बलिया: प्रेमी ने शादी से इंकार किया तो प्रेमिका ने उसे मनाने के लिए वीरू स्टाइल अपना लिया. वह 200 फीट के मोबाइल टावर पर चढ़ गई. घंटों हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. अंत में प्रेमी को भी बुलाया गया. पुलिस और प्रेमी के आश्वासन पर युवती टावर से नीचे उतरी तब लोगों ने राहत की सांस ली.
सीओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सुखपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती का शुक्ला थाना क्षेत्र के सर्वा गांव में रहने वाले युवक से लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा है. युवती शादी के लिए तैयार है लेकिन उसका प्रेमी बार-बार मना कर रहा था. इसी से नाराज होकर युवती टावर पर चढ़ गई थी.
सीओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लड़की ने पहले 112 नंबर पर फोन करके पुलिस बुलाई थी, कहा कि साहब हमारी शादी इस लड़के से करवा दीजिए. तब पुलिस युवक-युवती को लेकर थाने गई.
वहां युवक ने कहा कि जब उसके बड़े भाई की शादी होगी, तब वह शादी करेगा. पुलिस ने समझाकर युवती को उसके घर भेज दिया. युवक को भी छोड़ दिया गया.
इसके बाद युवती नाराज हो गई और सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. आसपास के लोगों ने इसकी सूचना सुखपुरा पुलिस को दी. पुलिस और स्थानीय लोगों ने चारों तरफ जाल लगाया. युवती अपने प्रेमी को बुलाने की मांग करती रही.
जब प्रेमी को पुलिस पकड़कर ले आई और मौके से ही फोन पर बात कारवाई तब युवती टावर से नीचे उतरी. क्षेत्राधिकारी राकेश सिंह ने बताया की दोनों के परिजनों को थाने पर बुलाया गया है. बातचीत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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