ETV Bharat / state

दुर्ग में युवती ने उठाया आत्मघाती कदम, युवक पर लगा प्रताड़ना का आरोप,पुलिस जांच में जुटी

दुर्ग में युवती ने उठाया आत्मघाती कदम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : दुर्ग में युवती ने आत्मघाती कदम उठाया है,जिसमें उसकी जान चली गई. आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवती ने एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए योगी नामक युवक को जिम्मेदार ठहराया है. परिजनों का आरोप है कि युवक लगातार युवती से गलत कार्य करने के लिए दबाव बना रहा था.इसी के साथ उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था.फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप