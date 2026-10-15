दुर्ग में युवती ने उठाया आत्मघाती कदम, युवक पर लगा प्रताड़ना का आरोप,पुलिस जांच में जुटी
दुर्ग में युवती ने आत्मघाती कदम उठाया है. परिजनों ने युवती की मौत के लिए युवक को जिम्मेदार माना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 6:39 PM IST
दुर्ग : दुर्ग में युवती ने आत्मघाती कदम उठाया है,जिसमें उसकी जान चली गई. आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवती ने एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए योगी नामक युवक को जिम्मेदार ठहराया है. परिजनों का आरोप है कि युवक लगातार युवती से गलत कार्य करने के लिए दबाव बना रहा था.इसी के साथ उसकी निजी तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था.फिलहाल पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.
परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
परिजनों का कहना है कि इन धमकियों के चलते युवती मानसिक रूप से काफी परेशान चल रही थी. आत्महत्या से पहले उसने अपने मोबाइल को अनलॉक छोड़ा था. मोबाइल की गैलरी में कई तस्वीरें और पेमेंट से जुड़े स्क्रीनशॉट भी मिले हैं. युवती ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के लिए योगी को जिम्मेदार बताया है.घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया.इस पूरे मामले में एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है.मोबाइल फोन में मिले फोटो, पेमेंट स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जाएगी.
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवती को किन परिस्थितियों में प्रताड़ित किया गया और आरोपी युवक की भूमिका क्या थी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी-मणिशंकर चंद्रा, एएसपी दुर्ग
बताया जा रहा है कि युवती की युवक से पुरानी पहचान और बातचीत थी. परिजनों के मुताबिक, पिछले करीब दो महीने से पायल काफी परेशान थी. आरोप है कि योगी लगातार उस पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था. इतना ही नहीं युवती को कथित तौर पर धमकी दी जाती थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसके निजी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे.
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