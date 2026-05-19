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युवती को फोन कर बुलाया, फिर स्कूल में गला रेतकर हत्या की, बिहार में सनसनीखेज वारदात

सुपौल में युवती की गला रेतकर हत्या की गई है. कथित प्रेमी पर वारदातो के अंजाम देने का शक है. पुलिस छानबीन में जुटी है.

MURDER IN SUPAUL
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2026 at 1:50 PM IST

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सुपौल : बिहार के सुपौल में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. राजेश्वरी थाना क्षेत्र के चरणै वार्ड संख्या 4 में सोमवार की देर रात एक युवती की गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई, घर के समीप स्थित एक सरकारी विद्यालय के पहली मंजिल के बरामदे पर रक्तरंजित अवस्था में युवती का शव पाया गया.

सुपौल में युवती की हत्या : 19 वर्षीया दिव्या कुमारी (बदला हुआ नाम) की नृशंस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना के बाद थानाध्यक्ष युगल किशोर देर रात ही मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. थानाध्यक्ष की सूचना पर अहले सुबह त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार उसके बाद एसपी शरथ आरएस भी मौके पर पहुंचे.

हर एंगल को खंगाल रही पुलिस : पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया. एसपी के निर्देश पर एफएसएल और तकनीकि सेल की टीम भी मौके पर पहुंची. जिन्होंने स्थल पर जाकर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किया. लोकेशन ट्रैक कर पुलिस को घटना स्थल के समीप से युवती का मोबाइल बरामद हुआ है.

''शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. मामले में आवेदन नहीं मिला है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.''- युगल किशोर, राजेश्वरी थानाध्यक्ष

फोन कर बुलाया, फिर गला रेत डाला : जानकारी अनुसार युवती दिव्या कुमारी घर के बरामदे पर स्थित दुकान घर में भतीजे के साथ सोई हुई थी. देर रात किसी का फोन आने पर वह समीप स्थित विद्यालय भवन चली गई. जहां फोन करने वाले लोगों ने उसे कब्जे में लेकर गर्दन को पीछे से रेत दिया. पीठ पर भी जख्म रहने की बात बताई गई है.

जीजा से शादी की चल रही थी बात : स्थानीय लोगों का कहना है कि दिव्या की बड़ी बहन की असामयिक मौत एक वर्ष हो गई थी. उसे एक डेढ साल का पुत्र भी था, दिव्या की शादी जीजा से ही कर देने की परिवारिक सहमति बन रही थी. जबकि दिव्या का पूर्व से किसी युवक से अफेयर चल रहा था. इसी बात से आक्रोशित हुए कथित प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया है. फिलहाल पुलिस घटना के विभिन्न पहलुओं पर जांच तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में जुटी हुई है.

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